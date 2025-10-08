פעילות צה"ל ברחבי יהודה ושומרון דובר צה"ל כוחות צה"ל מחטיבות בנימין, אפרים ויהודה, בשיתוף שב"כ ומג"ב, פעלו אתמול (שלישי) בשלושה מבצעים חטיבתיים במספר כפרים ומחנות במקביל. במסגרת הפעילות בחטיבת בנימין, הכוחות פעלו במרחב רמאללה, במחנות הפליטים ג'ילזון, קלנדיה ובכפרים נוספים. עוד באותו נושא: תיעוד: "כל השלישיה אצלנו"

"הסיפוח כבר החל מזמן" הכוחות סרקו יותר מ-180 איתורים, עצרו שלושה מחבלים שיידו אבנים, ואיתרו והחרימו חלקי נשק, בקבוקי תבערה, חומרי הסתה לטרור ואמצעי לחימה נוספים. במקביל, במרחב קלקיליה, טולכרם ובכפרים נוספים שבחטיבת אפרים, הכוחות איתרו והחרימו דגלי חמאס המעודדים הסתה לטרור ומטען צינור שהושמד על ידי חבלנים. כמו כן, כוחות מחטיבת יהודה פעלו במרחב חברון ובשבעה כפרים נוספים במקביל, במהלך הפעילות הכוחות עצרו חשוד בפעילות טרור, ביצעו שיחות אזהרה לעשרות חשודים, החרימו חלקי נשק, ציוד לחימה וסרקו איתורים במרחב. לוחמים ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל לוחמים ביהודה ושומרון צילום: דובר צה"ל

