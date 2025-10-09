נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין הלילה (חמישי) לרשת פוקס ניוז, לאחר שהושג ההסכם בין ישראל לחמאס על הפסקת אש בעזה ושחרור החטופים.

במהלך הראיון ציין טראמפ כי החטופים צפויים להשתחרר ביום שני.

"הרבה מאוד קורה כדי לשחרר את החטופים. אנחנו מאמינים שכולם יחזרו ביום שני. זה מה שנראה כרגע, וזה יכלול גם את החללים", אמר הנשיא.

טראמפ הדגיש כי העולם כולו התאחד כדי להגיע להסכם זה. לדבריו, "כל כך הרבה מדינות, כאלה שלא הייתם מעלים על דעתכם, התאחדו יחד. העולם התגבש סביב ההסכם הזה. מדינות רבות, שלא הייתם חושבים עליהן, שלחו את ברכותיהן ואת מחויבותן לעשות כל מה שנדרש".

"זו תקופה מדהימה באמת, וזה נהדר עבור ישראל, נהדר עבור המוסלמים, עבור המדינות הערביות, ונהדר עבור ארצות הברית. העובדה שהיינו מעורבים בהשגת הסכם כזה היא משמעותית, כי במשך שנים רבות דיברו על שלום במזרח התיכון. זה יותר מעזה - זה שלום במזרח התיכון", הוסיף טראמפ.