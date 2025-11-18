השגריר דנון לאחר אישור ההחלטה במועצת הביטחון דוברות

מועצת הביטחון של האו"ם אימצה הלילה (שלישי) את הצעת ההחלטה של ארצות הברית להקמת כוח בין-לאומי ברצועת עזה. 13 מדינות הצביעו בעד ההחלטה, בעוד רוסיה וסין נמנעו.

ההצעה מבוססת על תכנית 20 הנקודות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לעתידה של רצועת עזה. עיקרי ההצעה כוללים הקמת כוח בין-לאומי לייצוב המצב ברצועה, פירוז ארגון חמאס, וכן יצירת "נתיב להקמת מדינה פלסטינית".

שגריר ארצות הברית באו"ם, מייק וולץ, הציג את ההצעה בפני חברי המועצה והדגיש את חשיבותה כצעד לקראת פתרון מדיני.

לדבריו, "זו תכנית פרגמטית ואמיצה שמבוססת על תוכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ. מי שיצביע נגד ההחלטה מצביע בעד חידוש המלחמה".

בהמשך דבריו אמר השגריר וולץ: "במשך שנתיים עזה הייתה זירת לחימה אכזרית. גיהינום של ממש שבו נפגשו טרור חמאס עם תגובתה הנחושה של ישראל, כעת יש הפסקת אש שמחזיקה. התוכנית הזו כבר שחררה את החטופים בצעד ראשון והחטופים שנותרו חייבים לחזור הביתה".

שגריר ישראל לאו"ם, דני דנון, הגיב לאישור ההחלטה וציין כי היא כוללת גם אמירה מפורשת על פירוק חמאס מנשקו.

"פירוז חמאס הוא תנאי יסוד. לא יהיה עתיד בעזה כל עוד חמאס מחזיק בנשק", הבהיר דנון.

הסעיף בהצעת ההחלטה הקורא ליצירת נתיב להקמת מדינה פלסטינית הביא לביקורת חריפה מצד שרים בממשלה, אך נוסח ההחלטה לא שונה לפני ההצבעה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו חזר בישיבת הממשלה ביום ראשון על עמדתו העקבית נגד הקמת מדינה פלסטינית במרחב שממערב לירדן. "ההתנגדות שלנו למדינה פלסטינית בשטח כלשהו לא השתנתה כהוא זה", הדגיש.