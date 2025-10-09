שעות לפני שיכריזו על הזוכה בפרס נובל לשלום, בנורבגיה מוכנים לתגובה זועמת של הנשיא טראמפ.

פוליטיקאים בנורבגיה חוששים כי אם הנשיא טראמפ לא יזכה בפרס נובל לשלום, הוא עלול לנקוט בפעולות "נקמה" בתגובה.

על פי הודעת וועדת הפרס, חברי הוועדה כבר קיבלו את ההחלטה על הזוכה ביום שני האחרון, עוד לפני חתימת ההסכם בין ישראל וחמאס על הפסקת המלחמה, שבוצעה בתיווך ארה"ב.

בהתחשב בלוח הזמנים ובהרכב הוועדה העצמאית ובה חמישה חברים, רוב מומחי נובל ומשקיפים נורבגים סבורים כי הסיכוי שהנשיא טראמפ יהיה הזוכה בפרס נובל לשלום השנה הוא נמוך במיוחד, מה שמוביל לחששות במדינה לגבי האופן שבו יגיב הנשיא האמריקאי.

בין חששות העיקריים מוזכרים הטלת מכסים גבוהים מצד טראמפ על נורבגיה, דרישה מהממשלה הנורבגית להגדיל את השתתפות התשלום לנאט"ו, ואפילו תרחיש קיצוני של הכרזה על נורבגיה כ"מדינת אויב" הוזכרה באוסלו.

קירסטי ברגסטו, מנהיגת מפלגת השמאל הסוציאליסטי של נורבגיה ודוברת מדיניות החוץ שלה, אמרה כי "אוסלו חייבת להיות מוכנה לכל דבר".

בראיון ל"גרדיאן" הבריטי היא אמרה עוד כי "דונלד טראמפ לוקח את ארה"ב לכיוון קיצוני, תוקף את חופש הביטוי, חוטף אנשים באור יום על ידי משטרה חשאית רעולת פנים ופוגע במוסדות ובתי המשפט. כשהנשיא כל כך הפכפך וסמכותי, כמובן שעלינו להיות מוכנים לכל דבר. ועדת פרס נובל היא גוף עצמאי, ולממשלה הנורבגית אין שום מעורבות בקביעת הפרסים. אבל אני לא בטוחה שטראמפ יודע את זה. עלינו להיות מוכנים לכל דבר ממנו".