בין הרבבות שפקדו את עיר האבות חברון בימי חול המועד סוכות היה גם דוד בנלולו שהגיע עם משפחתו המורחבת אחרי 40 שנים בהן לא ביקר בעיר.

"באנו לראות ולחוות את קברי האבות. נכנסנו פנימה והרגשנו צמרמורת. לראות כאן את כל עם ישראל זה משהו מיוחד. האווירה כאן נותנת לך השראה ורוחב לב", מספר בנלולו לערוץ 7.

מבקר נוסף תיאר את התרגשותו מהביקור בעיר האבות. "זו הפעם השנייה שלנו פה. רואים את הריבונות הישראלית כאן. ההפנינג מטורף, שמחת החג כאן ניכרת בכל פינה והבשורה על שובם של החטופים זו גאולה ממש".

יגאל קומיסרוב, מנכ"ל מועצה מקומית חברון, מסכם: "אנחנו רואים אנשים שמגיעים בהמוניהם מכל חלקי הארץ וגם מהעולם כדי להתחבר לעיר האבות ולמערת המכפלה וכמובן לכל עם ישראל. זה המקום המחבר את כל חלקי העם. הייחודיות השנה היא שמרגישים לא רק את שמחת החג אלא שמחה כפולה גם משחרור החטופים".