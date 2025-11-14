חבר הכנסת צבי סוכות (הציונות הדתית) הגיש הצעת חוק היסטורית עליה חתמו עשרות חברי כנסת מהקואליציה הקוראת להחיל את הריבונות הישראלית על מתחם מערת המכפלה בחברון.

לפי נוסח ההצעה, כלל שטח המתחם - כולל אולם יצחק, שפתוח כיום ליהודים עשרה ימים בלבד בשנה - יועבר לתחום שיפוטה של מועצת קריית ארבע ויופעל על ידי המועצה הדתית המקומית.

בנוסף, מוצע להקים מינהלת ייעודית שתהיה אחראית על שיפוץ האתר, הנגשתו ותחזוקתו השוטפת, כאשר התקציב לכך יועבר ממשרד האוצר למועצה המקומית.

בהסבר להצעת החוק נכתב כי מטרתה היא "להסיר את ההגבלות שהוטלו על יהודים מאז ימי הכיבוש הזר ולהחזיר למקום את מעמדו ההיסטורי והלאומי כמרכז תפילה פתוח, נגיש וחופשי לעם היהודי".

לפי הצעת החוק, שר הביטחון יהיה אמון על ביצוע החוק ויוסמך להתקין תקנות בעניין זה באישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

על ההצעה חתמו בין היתר חברי הכנסת אביחי בוארון, שמחה רוטמן, מיכל וולדיגר, צביקה פוגל, אתי עטיה, קטי שטרית, מאיר פרוש, אושר שקלים, טלי גוטליב, צגה מלקו, אבי מעוז, עמית הלוי, אריאל קלנר, אוהד טל, אליהו רביבו, אלי דלל, חנוך מליבצקי, משה סולמון, עפיף עבד, לימור סון הר מלך, יצחק קרויזר, ניסים ואטורי, משה פסל, ששי גואטה ומישל בוסקילה.

מערת המכפלה נחשבת לאתר קדוש ליהדות, ומקום קבורתם של האבות והאמהות, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. על פי המסורת היהודית, שם נטמנו גם אדם הראשון וחוה. המבנה שמעל המערה נבנה על ידי הורדוס לפני כאלפיים שנה. במהלך מאות שנים נאסרה כניסת יהודים לשטח המערה, והכניסה הותרה רק עד "שבע המדרגות".

מאז מלחמת ששת הימים שבו יהודים להתפלל במקום, אך עד היום לא הוחלה על האתר ריבונות ישראלית מלאה והוא פועל תחת מגבלות מנהליות וביטחוניות שונות.