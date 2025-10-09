מטה משפחות החטופים פנה במכתב לרמטכ"ל אייל זמיר והציע עיצוב לאות מערכה למלחמת חרבות ברזל.

לדבריהם, המהלך נועד להנציח את גבורת הלוחמים והלוחמות ולהוקיר את תרומתם של אזרחי המדינה שפעלו בעורף למען ביטחונה של ישראל.

במכתב נכתב, "בימים אלו, כאשר השבת החטופים וסיום המלחמה נראים קרובים מתמיד, אנו מבקשים להגיש בפניך את הצעתנו לעיצוב אות המערכה למלחמת חרבות ברזל - שיהווה סמל לגבורה, לעמידה האיתנה ולאחדות הלאומית שגילתה מדינת ישראל מאז השבעה באוקטובר".

עוד נכתב כי האות יוקדש "למשרתי ומשרתות הסדיר והמילואים שלקחו חלק בלחימה הקשה והארוכה בתולדות המדינה, לאזרחים שפעלו במסירות בעורף למען השבת החטופים, לנפגעי פעולות איבה, למפונים שנאלצו לעזוב את בתיהם, ולכל מי שנטל חלק במאמץ הלאומי להגנה על ישראל ולהכרעת האויב".

האות צילום: מטה המשפחות

המטה הוסיף כי עיצוב האות נועד להנציח את גבורת הלוחמים והלוחמות ולהזכיר את יום השבעה באוקטובר, אז נפתחה המלחמה. במרכז הסיכה, לפי ההצעה, משובץ סמל החטופים - "המייצג כי השבתם הייתה ועודנה מטרת המלחמה המרכזית, בתקווה ובאמונה כי בימים הקרובים נשוב ונחבק את כולם".

בסיום המכתב נכתב, "עיצוב האות נושא עמו את רוח הערבות ההדדית והעמידה הנחושה של העם כולו מול מתקפת הטרור הרצחנית של 7 באוקטובר 2023. הוא מבטא את הוקרת מדינת ישראל לכל מי שתרם לביטחונה ולחוסנה - בחזית ובעורף כאחד".