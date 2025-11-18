לאחר יותר משנתיים של פעילות שבועית, מטה המשפחות צפוי להפסיק בסוף החודש את העצרות שמתקיימות בכיכר החטופים.

לפי הדיווח בחדשות 12, המשאבים והתקציבים שנותרו בקופת המטה ינותבו מעתה בהתאם להחלטות משפחות החטופים שגופות יקיריהן עדיין מוחזקות ברצועת עזה.

כיום מוחזקות בידי חמאס שלוש גופות של חטופים: דרור אור מקיבוץ בארי, הלוחם רס"ל רן גואילי, והאזרח התאילנדי סותטיסאק רינטלאק.

המטה הוקם ב-8 באוקטובר 2023 - יום לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל - ונועד לרכז את פעילותן של חלק ממשפחות החטופים.

במהלך השנתיים האחרונות עמד המטה בקשר עם גורמים רשמיים בארץ ובעולם ועסק בדברור המאבק הציבורי.