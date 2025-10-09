משטרת בולגריה פתחה בחקירה נרחבת בעקבות שני מקרי וונדליזם חמורים שאירעו בחודש האחרון: השחתת בית הכנסת בעיר ורנה וחילול אנדרטת השואה בעיר בורגס, המוקדשת להצלת יהודי בולגריה במהלך מלחמת העולם השנייה.

החקירה מתמקדת במקרה האחרון שאירע בתחילת החודש, כאשר נכתב הכיתוב "נאצי" על חזית בית הכנסת בורנה. מקרה נוסף של וונדליזם אירע באנדרטת השואה בבורגס.

משרד החוץ הבולגרי הוציא הצהרה חריפה בגינוי המעשים. "מעשים אלה בלתי מתקבלים על הדעת ומטילים צל על ההישגים ההיסטוריים של בולגריה, שהעם הבולגרי גאה בהם בצדק", נאמר בהצהרה הרשמית.

המשרד הוסיף כי פעולות הוונדליזם "אינן טבועות בחברה הבולגרית, ונראות כמכוונות כדי ליצור מתח ופילוג מלאכותיים בקרב אזרחי בולגריה".

בולגריה ידועה בהיסטוריה המיוחדת שלה בתקופת השואה, שכן היא אחת המדינות הבודדות באירופה שהצליחה להציל את רוב יהודיה מהשמדה נאצית. אנדרטת השואה בבורגס מנציחה את המעשה ההיסטורי הזה.

המשטרה ממשיכה בחקירה לאיתור האחראים למעשים וקוראת לציבור לסייע במידע רלוונטי שיוביל לעצירת המבצעים.