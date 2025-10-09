ישיבת הממשלה התכנסה הערב (חמישי) לאישור ההסכם עם חמאס. באופן חריג השתתפו בישיבה במשך כחצי שעה השליחים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את ההסכם במהלך הדיון ואמר, "אני נמצא כאן ליד רשימת המחבלים שמשחררים, רוצחי תינוקות, אונסי נשים. מכובדיי, אתם בחיים לא הייתם משחררים אותם בארצות הברית. אני מעריך אתכם על העבודה הקשה שאתם עושים ועל העזרה לישראל, אבל בואו נהיה אמיתיים - אתם לא הייתם תומכים בעסקה כזו. חוץ מזה, דיברתם על הסכמים כלכליים ועל לעשות שלום. עם חמאס אי אפשר לעשות שלום! הם רוצים לרצוח אותנו".

וויטקוף השיב לשר בן גביר, "אני מבין אותך, אבל רוצה לספר לך סיפור אישי. היה לי ילד שמת ממנת יתר, ואני רציתי להרוג את המשפחה של מי שנתן לו את המנה. אבל כשהגעתי לבית משפט ראיתי את ההורים שלו שכל כך התביישו וביקשו סליחה, וסלחתי להם".

על כך ענה בן גביר, "מר וויטקוף, אבל זה ההבדל: אלו שרצחו אותנו ב-7.10 לא מבקשים סליחה. המשפחות שלהם גאות בזה. הם רוצים לרצוח יהודים".

קושנר הוסיף, "אבל חמאס מבודד בכל העולם ומורתע". בן גביר השיב, "הייתם עושים שלום עם היטלר? החמאס זה היטלר. הם רוצים לרצוח אותנו".

מוקדם יותר הערב לאחר ישיבת הקבינט בן גביר התייחס להסכם המתגבש ואמר כי לצד השמחה הגדולה על שובם הצפוי לבתיהם, יש לשים לב למחיר הכבד הכרוך בעסקה.

"הלב של כולנו מתמלא שמחה, אושר והתרגשות על כך שכל החטופים צפויים לשוב לבתיהם, החיים למשפחותיהם ולשיקום, והחללים לקבורה", אמר.

עם זאת הוסיף, "אולם לצד השמחה הזו, אסור בתכלית האיסור להתעלם משאלת המחיר: שחרור אלפי מחבלים, בהם 250 רוצחים שצפויים להשתחרר מבתי הכלא. זהו מחיר כבד מנשוא. אלו מחבלים שניסיון העבר מוכיח שישובו לעסוק בטרור ובאומנותם לפעול לרצח יהודים".

הוא הדגיש כי "שרי עוצמה יהודית לא יוכלו להרים ידינו בעד עסקה שמשחררת את אותם טרוריסטים רוצחים, ונתנגד לכך בממשלה".

לדבריו, לצד הבשורה על שחרור החטופים, מטרת המלחמה נותרה כפי שהוגדרה בתחילתה "לוודא כי האסון הזה לא יוכל להישנות - באמצעות פירוק שלטון החמאס".

השר הוסיף כי בשיחותיו עם ראש הממשלה בימים האחרונים הבהיר שלא יהיה חלק מממשלה שתאפשר את המשך קיומו של שלטון חמאס בעזה, ואמר כי מדובר ב"קו אדום בוהק". לדבריו, "ראש הממשלה התחייב בפניי שכך יהיה".

בן גביר סיכם, "אמרתי לראש הממשלה, ואני אומר גם לכם, אזרחי ישראל: לא אתן יד לשום מקרה של רמייה. אם שלטון חמאס לא יפורק, או שרק יספרו לנו שהוא מפורק תוך שבפועל הוא ימשיך להתקיים בכסות אחרת - עוצמה יהודית תפרק את הממשלה".