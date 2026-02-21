בן גביר עם הלוחמת ללא קרדיט

במהלך סיור שערך ביום שישי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נרשם רגע אישי כאשר שמע כי אחת מלוחמות משמר הגבול במקום לא אכלה מאז שעות הבוקר.

בן גביר התעניין בנסיבות והאם מדובר באי אכילה מבחירה או בשל טיב המזון המוגש. "קצת מטריד אותי, אני אגיד לך את האמת", אמר, ותהה, "כל היום לא אכלת?" היא השיבה כי אכלה בבית, ולוחמת נוספת ציינה בפניו כי היה עבורן אוכל.

בהמשך קרא השר למפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, שהיה במקום, והשניים שוחחו עם הלוחמת. הם הסבירו לה את החשיבות שבאכילה במהלך משמרת, במיוחד בתנאי חום ועומס.

"אם את צריכה משהו נביא לך", אמרו בן גביר ולוי במהלך השיחה.