מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס כבר נערך להתמודד עם האתגרים הצפויים לאחר סיומה של המלחמה ברצועת עזה.

בהודעה שפרסם חמאס צוין כי המודיעין הצבאי ושירות הביטחון הכללי (שב"כ) החלו עם תחילת הפסקת האש במאמץ נרחב לאסוף מידע כדי לבנות בנק מטרות עדכני לתרחיש של חידוש הלחימה.

עוד נמסר כי המאמץ המודיעיני הישראלי מתמקד ביכולות הצבאיות של הארגונים הפלסטיניים, ובכלל זה באמצעי לחימה, בייצור מקומי של נשק, במפקדים ובמטרות ואופי המערך הלוחם.

מנגנון ביטחון הפנים של חמאס הזהיר כי איסוף המודיעין מתאפשר בזכות יכולת להאזין לשיחות טלפון, לפרוץ למחשבים ולעקוב אחר הרשתות החברתיות.

הוא קרא לציבור הפלסטיני לגלות ערנות כדי לסכל את הניסיון של ישראל לבנות מחדש את בנק המטרות.