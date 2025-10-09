גורמים פלסטינים אומרים כי הרשות הפלסטינית מעריכה שיהיה לה תפקיד משמעותי ברצועת עזה לאחר סיום המלחמה, למרות שתוכנית טראמפ דחקה אותה לשוליים בעקבות ההתנגדות הישראלית.

העיתון "אל-שרק אל-אווסט" מדווח כי שלושה בכירים ברשות הפלסטינית סבורים שהרשות צפויה לשלם את המשכורות לעשרות אלפי עובדי המגזר הציבורי, ולפקח על מתן השירותים הבסיסיים לציבור, בהם חינוך ואספקת חשמל.

ראש הממשלה הפלסטיני, מוחמד מוסטפא, אמר לסוכנות הידיעות "רויטרס" כי הרשות הפלסטינית "נמצאת בפועל ברצועת עזה", וציין כי יש צורך בהסדרים בינלאומיים זמניים שיסייעו בניהול הרצועה לאחר סיום הלחימה.

יו"ר הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס (אבו מאזן), אמר לאחרונה כי "הריבונות על רצועת עזה שייכת למדינת פלסטין, והקשר בין הגדה המערבית לרצועת עזה חייב להתבצע באמצעות החוקים והמוסדות הממשלתיים הפלסטיניים, ועדה מנהלית פלסטינית וכוח ביטחוני מאוחד במסגרת משטר וחוק אחד, ובתמיכה ערבית ובינלאומית".