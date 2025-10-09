יו"ר הכנסת אמיר אוחנה שיגר היום (חמישי) מכתב רשמי לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ובו הזמנה לשאת נאום במליאת הכנסת בירושלים.

לדבריו, ההזמנה ניתנת כהוקרה על תרומתו להסכם עם חמאס ולחיזוק הקשרים בין ישראל לארצות הברית.

במכתבו כתב אוחנה, "היום הוא יום היסטורי. מנהיגותך, אומץ לבך, נחישותך וחזונך הובילו לא רק לעסקה שמבטיחה את שחרורם של כל החטופים הישראלים שנחטפו על ידי חמאס בשבעה באוקטובר, אלא גם להסכם חסר תקדים שהתקבל על ידי כמעט כל מדינות המזרח התיכון".

אוחנה הדגיש את תרומתו של טראמפ לאורך השנים לישראל, וציין, "מהכרה בירושלים כבירתנו הנצחית והעברת השגרירות האמריקאית אליה, דרך הכרה בריבונותנו על רמת הגולן ויצירת הסכמי אברהם ההיסטוריים, עבור בהשמדת אתרי הגרעין של איראן ועד ליום כביר זה - הוכחת כי תחת מנהיגותך, אמריקה אינה רק מעצמה צבאית אלא גם מעצמה מוסרית - ושהשלום מגיע מתוך עוצמה".

בהמשך כתב, "אזרחי ישראל רואים בך את החבר ובן-הברית הגדול ביותר של העם היהודי בהיסטוריה המודרנית. לפיכך, זהו כבוד עמוק וזכות גדולה עבורי להזמין אותך באופן רשמי לשאת נאום בפני האומה במליאת הכנסת".

אוחנה הוסיף כי אם טראמפ ייענה להזמנה, יהיה זה הנאום הראשון של נשיא אמריקאי מכהן בכנסת מאז ביקורו של הנשיא ג'ורג' וו. בוש בשנת 2008. "ישראל מחכה לנשיא השלום", חתם יו"ר הכנסת את מכתבו.

טראמפ צפוי להגיע ביום ראשון לישראל וככל הנראה עם יבקר במצרים לצורך חתימה על ההסכם עם חמאס לסיום המלחמה ושחרור כל החטופים.

בנאום שנשא הערב אמר טראמפ כי קיבל הזמנה לנאום בכנסת והצהיר: "אעשה זאת אם הם ירצו".