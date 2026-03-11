נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (רביעי) כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב.

בשיחה עם העיתונאי ברק רביד מחדשות 12 אמר טראמפ: "כמעט לא נשאר שום דבר לתקוף באירן. קצת פה ושם... בכל רגע שאני ארצה שזה ייגמר - זה ייגמר. המלחמה עם אירן תסתיים בקרוב".

"המלחמה מתנהלת מצוין. אנחנו מקדימים בהרבה את לוח הזמנים. גרמנו יותר נזק ממה שחשבנו שאפשרי, אפילו בתוך תקופת ששת השבועות המקורית", אמר.

"הם רצו להשתלט גם על שאר המזרח התיכון", אמר טראמפ. "הם משלמים על 47 שנות מוות והרס שהם גרמו. זהו תגמול. הם לא ייצאו מזה בקלות".

אתמול אמר טראמפ בריאיון לרשת CBS כי המלחמה התקדמה מהר יותר מההערכות הראשוניות. לדבריו, בתחילת המערכה ההערכה הייתה כי הלחימה תימשך בין ארבעה לחמישה שבועות.

טראמפ אמר, "המלחמה די גמורה. הקדמנו בהרבה את הלו"ז שהערכנו שהמלחמה תהיה בת 4-5 שבועות".

כאשר נשאל על מסר למנהיג העליון החדש של איראן, מוג'תבא חמינאי, השיב בביטול: "אין לי שום מסר אליו, שום דבר". הוא אף רמז כי ארה"ב כבר סימנה יורש פוטנציאלי אחר להנהגת איראן אך סירב לפרט.

טראמפ הצהיר כי הוא "שוקל" השתלטות אמריקאית על נתיב השיט האסטרטגי מצרי הורמוז כדי להבטיח את היציבות הכלכלית העולמית. "הם כבר ירו כל מה שיש להם. אם ינסו משהו מתוחכם - זה יהיה הסוף של המדינה הזאת", אמר.

לדבריו, "כבר ניצחנו את איראן, אבל לא ניצחנו מספיק. אנחנו נחושים להשיג את הניצחון המוחלט על משטר הטרור הזה". אם לא היינו מפציצים את מתקני הגרעין של איראן ביוני - ישראל כבר הייתה נמחקת כי היה לאיראן נשק גרעיני".

הוא הוסיף: "יחד עם שותפינו הישראלים אנחנו משמידים את היכולות של איראן. לא נפסיק עד שהאויב יובס באופן מלא ונחרץ".