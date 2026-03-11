נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר הערב (רביעי) כי היכולת הצבאית של ארה"ב ובעלות בריתה רחוקה ממיצוי, וכי המטרות הבאות באיראן עשויות להביא לשיתוק ארוך טווח של המדינה.

טראמפ הדגיש את העליונות המבצעית המאפשרת לארה"ב לפעול בכל רגע נתון: "יש עוד מטרות שאנחנו יכולים לפגוע בהן באיראן. אנחנו יכולים לעשות את זה או לא, יכולים לעשות זאת היום בצהריים גם".

הנשיא הזהיר כי אם ארה"ב תחליט להחריף את התקיפות, הנזק יהיה כזה שמשטר האייתוללות לא יוכל להשתקם ממנו: "אם נעשה זאת, הם לא יצליחו לבנות מחדש את ארצם".

"נכה בהם חזק בהמשך הערב", הבטיח הנשיא.

מוקדם יותר אמר טראמפ כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב. בשיחה עם העיתונאי ברק רביד מחדשות 12 אמר טראמפ: "כמעט לא נשאר שום דבר לתקוף באירן. קצת פה ושם... בכל רגע שאני ארצה שזה ייגמר - זה ייגמר. המלחמה עם אירן תסתיים בקרוב".

"המלחמה מתנהלת מצוין. אנחנו מקדימים בהרבה את לוח הזמנים. גרמנו יותר נזק ממה שחשבנו שאפשרי, אפילו בתוך תקופת ששת השבועות המקורית", אמר.

"הם רצו להשתלט גם על שאר המזרח התיכון", אמר טראמפ. "הם משלמים על 47 שנות מוות והרס שהם גרמו. זהו תגמול. הם לא ייצאו מזה בקלות".