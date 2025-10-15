צה"ל מאשר באופן רשמי כי אחת מארבע הגופות שמסר חמאס לישראל אינה שייכת לחטוף ישראלי, אלא לעזתי.

מצה"ל נמסר כי "לאחר השלמת הבדיקות במרכז הלאומי לרפואה משפטית, הגופה הרביעית שנמסרה לידי ישראל מצד חמאס אינה תואמת לאף חטוף או חטופה. "חמאס נדרש לבצע את כלל המאמצים הנדרשים להחזרת החטופים החללים".

לדברי גורם ביטחוני, 21 חטופים חללים עדיין נמצאים בשבי חמאס, והיום צפויים לעבור לידי ישראל חטופים חללים נוספים.

במהלך הלילה זוהו שלוש גופות של חללים שהוחזרו על ידי חמאס - החייל החטוף תמיר נמרודי, אוריאל ברוך ואיתן לוי.

מלשכת ראש הממשלה נמסר: "ארגון הטרור חמאס נדרש לעמוד בהתחייבויותיו למתווכות ולהשיבם במסגרת יישום ההסכם, לא נתפשר על כך ולא נחסוך כל מאמץ עד שנשיב את החטופים החללים כולם, עד האחרון שבהם".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "די לביזיון. רגע אחרי פתיחת השערים למאות משאיות, חמאס חזר מהר מאוד לשיטות הידועות שלו - לשקר, להתל ולהתעלל במשפחות ובגופות. הטרור הנאצי מבין רק כח, והדרך היחידה לפתור בעיות מולו היא למחוק אותו מעל פני האדמה".

ח"כ אביחי בוארון הגיב: "אם חמאס ממשיך להפר את ההסכם ומסרב להתפרק מנשקו ולפרז את הרצועה, על ישראל לשקול בכובד ראש, ובחיוב, סיפוח 53 האחוזים שבשליטת צה"ל. ‏חמאס צריכים להפסיד שטח. רק אז יפנימו שהפעם ישראל לא משחקת".

תמיר נמרודי ז"ל, בן 20, נחטף מבסיס מת"ק עזה סמוך למעבר ארז, שם שירת כמש"ק חינוך, יחד עם שני חיילים נוספים, רון שרמן וניק בייזר ז"ל, שנרצחו בשבי חמאס וגופותיהם חולצו על ידי צה"ל. חטיפת השלושה תועדה בסרטון שהפיץ חמאס ב-7 באוקטובר ובו הם נראים כשהם מובלים על ידי מחבלים משטח הבסיס לרצועת עזה.

משפחת נמרודי מסרה: "אחרי שנתיים של חוסר וודאות מייסר, מלא בתקווה ורצון לסיום אחר, קיבלנו את ההודעה הקשה על זיהויו של תמיר האהוב שלנו. תמיר נחטף באכזריות מבסיסו ונרצח בשבי חמאס. תמיר הושב אתמול לישראל למנוחת עולמים. אנחנו ברגעי כאב והתכנסות, אבל אנחנו לא נעזוב את משפחות החטופים והחטופה עד השבת החטוף האחרון".

במדיו של נמרודי נמצא אחרי חטיפתו פתק מרגש שכתב: "להצליח לעזור להרבה אנשים, ליצור מעגל חברתי קרוב, לא לפגוע". חברתו לשירות, רומי אפרת, סיפרה על מציאת הפתק ביום שבת האחרון, ואמרה: "אילו מילים חזקות, איך הן מעידות עליך תמיר".

תמיר נמרודי, אוריאל ברוך ואיתן לוי ז"ל באדיבות המשפחות

אוריאל ברוך ז"ל, בן 35 מגבעון, נרצח ונחטף ממסיבת "נובה" בקיבוץ רעים. הוא הותיר אחריו אישה, רחלי, ושני בנים בנים בני 8 ו-5. כשלושה שבועות לאחר הטבח בנובה, התבשרה משפחתו כי הוא נחטף לעזה וכארבעה חודשים מאוחר יותר נמסרה ההודעה הקשה שנרצח לפני שנחטף על ידי מחבלי חמאס.

אוריאל עבד בתחום חומרי הבניין ואהב מוזיקת טכנו, הוא הגיע למסיבת הנובה יחד עם חברו כדי לבלות.

בשעות הבוקר, כשהתחילו האזעקות, אוריאל וחברו מיכאל תכננו להימלט מהמסיבה והגיעו לאזור עיקול מפלסים. מיכאל ז"ל נרצח גם כן.

ממשפחת ברוך נמסר: "בצער רב ובכאב גדול אנו מודיעים על השבת גופתו של יקירנו אוריאל ברוך הי"ד מרצועת עזה, לאחר כשנתיים ארוכות של תפילות, תקווה ואמונה. האזכרה תתקיים היום, יום רביעי, ט"ו בתשרי (15.10), בשעה 18:00, בבית הכנסת 'נצח אוריאל', כפי שתוכנן מראש".

איתן לוי הוא החלל השלישי שזוהה במכון לרפואה משפטית. מטעם מטה המשפחות להחזרת החטופים נמסר כי "איתן היה איש משפחה חם ואוהב. הוא היה אדם אחראי ומסור לכל מקום אליו הגיע - כולם העידו על טוב ליבו הגדול". איתן הוגדר מנותק קשר מעל 40 ימים עד שהוכרז חטוף, ואחרי 62 ימים הצבא הודיע רשמית למשפחה כי איתן נחשב לחלל חטוף ברצועת עזה.

מטה משפחות החטופים מסר כי הוא "מרכין ראש עם קבלת הבשורה הקשה על הירצחו של תמיר נמרודי. השבתו של תמיר ז"ל מסיימת 740 ימים מייסרים של חוסר-ודאות וכאב עמוק. משפחות החטופים ושורדי השבי משתתפים בצערה הכבד של משפחת נמרודי ונמשיך ללוות ולחבק אותה".