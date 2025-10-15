אבינתן אור בסרטון לחבריו ללא קרדיט

שורד השבי אבינתן אור שלח סרטון לחבריו בו הוא מעדכן על מצבו. "רגע זה מצלם עכשיו? אני לא יודע מה זו הטכנולוגיה הזאת. הייתי בנתק שנתיים. מה קורה חברים יקרים שלי? אני כל כך שמח לראות אתכם".

"ראיתי את כולכם דרך הוואן. איזה טירוף. אני כל כך שמח לראות אתכם. אנחנו ניפגש בקרוב ממש, אני מאמין. אני בסדר גמור, עייף ותשוש אבל בקרוב, בקרוב ניפגש ואנחנו נשלים את כל הפערים ואני מת לראות אתכם. אני אוהב אתכם, שמעתי שעשיתם מלא בשבילי, אני עוד לא שמעתי הכל אבל לאט-לאט".

ירון אור, אביו של אבינתן, סיפר הבוקר (רביעי) בריאיון בכאן ב' כי בשנה האחרונה בנו היה אזוק לסורגים בתוך כלוב שגובהו כ-1.80, ואורכו קצת יותר גדול מהמזרן שעליו ישן.

לדבריו, בתקופה שלפני כן, אבינתן - שגובהו כמעט שני מטרים - הוחזק במקום קצת יותר גדול, אך גם עם סורגים, מבלי שיכול היה להתהלך באופן חופשי.

אבינתן אור עם נתניהו צילום: אבי אוחיון/ לע"מ

"לא הרעיבו אותו, אבל האוכל היה דל", אמר האב. "הוא רזה מאוד. מסביבו היו כל מיני שומרים שקרובים שלהם נהרגו בהפצצות צה"ל, ואני חושב שזה פשוט נס שלא פגעו בו מלבד פעם אחת כשניסה לברוח".

הוא סיפר כי בנו זיהה הזדמנות לברוח כשהיה במנהרה וניסה לצאת ממנה. "זה דברים שהוא מספר לאט לאט, אנחנו לא שואלים בצורה יזומה", הסביר.

ירון הדגיש כי לאורך כל תקופת השבי בנו הוחזק לבדו במנהרות, בלי חטופים ישראלים, "בלי ספרים ובלי שום דבר". לדבריו, "בשלב מסוים הוא קיבל קובייה הונגרית, חוץ ממנה לא היה לו כלום. אני לא יודע איך הוא יצא שפוי מזה, זה נס".

"הוא הבין שיש מלחמה, והוא חשב שצריך לסיים אותה גם על חשבון החטופים", אמר האב. "הוא לא ידע את הממדים של 7 באוקטובר, רק שפרצו לתוך ישראל. הוא אמר לראש הממשלה שחשב שיישאר בשבי במשך שנים, שלא ישחררו אותו עד שהמלחמה תיגמר, ושזה מה שצריך לעשות. הוא בחור מיוחד במינו".

"פיזית הוא צריך לחזור על עצמו, אבל נפשית, ברוך השם, זה אותו אבינתן, אותו חוש הומור, אותו חוזק", הדגיש ירון. "לפחות כרגע נראה על פניו שבדבר הזה לא רק שלא השתנה, אלא אפילו התחזק".