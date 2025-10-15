בר קופרשטיין עם כ"ץ שירה קינן, משרד הביטחון

שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר הבוקר (רביעי) בבית החולים שיבא תל השומר את שורד השבי בר קופרשטיין, חייל צה"ל ולוחם בחטיבת הנח"ל. לביקור התלווה ראש אכ"א, אלוף דדו בר כליפא.

שר הביטחון שמע מבר על תקופת השבי שלו והודה לו על גבורתו ב-7 באוקטובר כשסייע למשתתפי מסיבת הנובה והעניק לחלקם טיפול רפואי עד שנחטף בידי ארגון הטרור חמאס.

קופרשטיין העניק לשר כ"ץ צמיד עם הכיתוב: "תמיד בידיים של בורא עולם". השר התרגש והודיע כי ישמור את הצמיד.

לסיום הדגיש כ"ץ את המחויבות להשבת כל החללים החטופים - ושזו המשימה העליונה לצד פירוק החמאס מנשק ופירוז עזה.

עם שובו מהשבי נחשף כי בר היה לוחם צה"ל בשירות סדיר בעת חטיפתו מהנובה. הוא היה לוחם בחטיבת הנח"ל בגדוד 932.

קופרשטיין, בן 23 מחולון, נחטף ב-7 באוקטובר ממסיבת הנובה. אביו טל תועד קם מכיסא הגלגלים לכבוד שובו של בנו לארץ.

"בר סייע לפצועים כשהגיעו המחבלים", סיפר האב. "הוא נסע למושב פטיש על ריינג'ר ארבע פעמים, יכול היה לברוח, אבל הוא בחר לחזור לתופת".

האם ג'ולי אמרה בהתרגשות לאחר ששוחחה עם בר: "לראות את הילד שלי אחרי שנתיים, איזה ילד, אני מתה. אומר 'אמא הכול בסדר', איזה גבר. תודה לבורא עולם, תודה ששמרת עליהם. היינו במתחם, פתאום הייתה שיחה שלא נענתה. ראיתי 'גדודי אל אקצה', חזרתי אליהם והם ענו לי! פתאום אני רואה את בר, התחלתי לרוץ למתחם של טל כי הוא היה בחדר".