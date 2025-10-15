פרסום ראשון: ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את משרד הביטחון ואת כלל הגופים הרלוונטיים לגבש המלצות בנושא הברחות אמל"ח בגבול מצרים ולהציג לו אותן בתוך חודשיים.

את ההנחיה העביר נתניהו לקראת דיון חירום שנערך היום (רביעי) בוועדת החוץ והביטחון בו עסקו חברי הכנסת בתופעת הרחפנים המשמשים להברחת אמצעי לחימה משטח מצרים לשטח ישראל.

הדיון התקיים בעקבות בקשתו של ח"כ צבי סוכות ליו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט, לאחר שבחודשים האחרונים חלה עלייה דרמטית בהיקף ההברחות, הכוללות מאות רחפנים הנושאים כלי נשק ואמצעי לחימה מגבול מצרים לתוך שטח מדינת ישראל.

לערוץ 7 נודע כי בחלק החסוי של הישיבה עדכנו גורמי הביטחון את חברי הוועדה כי בשבועיים האחרונים הצליחו להפיל 50% מכלל הרחפנים - כ-90 רחפנים מדי שבוע.

ח"כ סוכות אמר בפתח הדיון, "הנשק שמוברח מגבול מצרים נועד להשתלט על בסיסי צה"ל בדרום. אנחנו עדים לתופעה חמורה שמסכנת את ביטחון המדינה מבפנים. האויב מתחמש בחופשיות מתוך שטח מדינת ישראל. וכמות כלי הנשק שנכנסת בדרכים האלו משמשת את ארגוני הטרור שמתכננים כבר עכשיו את ה-7 באוקטובר הבא. לא ייתכן שמדינת ישראל תאפשר מציאות כזו בגבולותיה".

עוד הוסיף כי לפי מידע מגורמי ביטחון ומסיורים שערך בשטח, לא גובש מענה מערכתי מספק מצד מערכת הביטחון. הוא קרא להקים צוות בין ארגוני בהשתתפות כלל גופי הביטחון - שב"כ, מוסד, צה"ל ומשטרת ישראל - שיגבש תוכנית לאומית לעצירת התופעה.

ועדת החוץ והביטחון דנה בהברחות נשק ערוץ 7

לדבריו, "אם בעבר דיברנו על מנהרות מתחת לאדמה, היום מדובר במנהרות באוויר. הרחפנים הללו חוצים את הגבול מדי לילה ומביאים איתם נשק שנועד לפגוע בנו. אסור לנו להקל בכך ראש. זה איום ביטחוני קיומי שמחייב תגובה לאומית מיידית".

ח"כ יולי אדלשטיין אמר בדיון כי "הדיון הופך מביטחוני לאירוע אסטרטגי. חמאס עוסק כרגע בשיקום וזה אחד המסלולים שבו החמאס ינסו לשקם את היכולות שלהם. צריך לראות מה אנחנו יכולים לעשות לפני שיהיה מאוחר".

ח"כ עמית הלוי אמר בדיון: "לפני שנה קיימנו דיון ועד עכשיו לא קיבלנו תשובות מה נעשה עם האיום. הדיון ואין עדין תשובות. יש כאן הפרת ריבונות ישראלית".

ח"כ סון הר מלך אמרה בדיון, "מדובר באירוע שמייצר תרחישי איום ממשיים. אני מאוד מודאגת ומאוד מודאגת מהבחינה שלנו לא לראות את האיום".

עוד הדגישה את הצורך בהגדרת סמכויות ברורה בין הגופים המטפלים: “אנחנו צריכים לדעת מי אחראי על מה. מי אמור לטפל בהיבט הצבאי, מי במשטרתי, מי בשב"כ. האם קיימת בכלל מסגרת חוקית ברורה לפעילות הזו? ואם לא, האם נדרש שינוי חקיקה שיאפשר תגובה מיידית וחסרת סיכון משפטי לכוחות שפועלים בשטח?”