כלי שיט מצרי חדר הערב (חמישי) לזמן קצר לשטח הימי של מדינת ישראל. כוחות צה"ל זיהו את החריגה ופעלו בהתאם לנהלים המבצעיים.

לדברי צה"ל, לאחר שכלי השיט לא נענה לקריאות לעצור, הופעלו נגדו אמצעי הרחקה. בתגובה, שינה כלי השיט את כיוונו ושב אל השטח המצרי.

דובר צה"ל הדגיש בהודעתו כי "מצרים היא שותפה מרכזית להסכם השלום, והקשר הביטחוני בין המדינות נמשך כסדרו".

בתוך כך, כתב אישום שהוגש לאחרונה נגד חברי חוליית מבריחים מהנגב חשף תמונה רחבה ומדאיגה של תופעת הברחות אמצעי הלחימה לישראל דרך הגבולות הדרומיים.

מהאישום עלה כי מאז שנת 2020 חלה עלייה תלולה במספר כלי הנשק שנתפסו בעת הברחה: ממספר בודד של אמצעים באותה שנה - ל-200 כלי נשק בשנה בלבד שלוש שנים לאחר מכן.

ב-2024 נרשמה התפתחות מדאיגה נוספת: שימוש נרחב ברחפנים לצורך הברחת אמצעי לחימה וסמים. בשנה זו בלבד נתפסו 316 אקדחים וחלקי נשק ארוך שהוברחו לישראל, ובשנת 2025 כבר נתפסו 90 אקדחים נוספים מגבול ירדן - כולם באמצעות רחפנים.

בכתב האישום נכתב כי "צה"ל סיכל עשרות רחפנים עליהם נתפסו רובים, מקלעים, אקדחים ותחמושת", אך במקביל, זוהו מאות חדירות של רחפנים ממצרים וירדן אשר לא סוכלו.

לפי כתב האישום, "הצפה זו הביאה לירידה משמעותית במחירי האמל"ח, באופן המקל על גורמים עברייניים ולאומניים לרכוש נשק ולבצע פיגועים".

המסמך חשף כי באוקטובר 2024 בוצעו שני פיגועי ירי קטלניים בישראל, שנעשו באמצעות אקדחים שהוברחו לישראל.