שר התרבות והספורט מיקי זוהר פנה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' בדרישה לשלול את המימון לתיאטרון סארד בחיפה, בטענה כי התיאטרון מעלה הצגה "המאדירה מחבל שחוטף חייל".

ההצגה עוסקת ב"לוחם" שחוטף חייל ישראלי, אך מגלה כי מדובר למעשה בשחקן ערבי המחופש לחייל במסגרת צילומי סדרת טלוויזיה. לפי דברי ההסבר להצגה, בין השניים מתפתחת התמודדות רעיונית על זהות, חירות ושייכות, כאשר "הבונקר שבו הם מסתתרים הופך לזירת עימות מחשבתית שמעלה שאלות עמוקות על מי בעצם כותב את הסיפור שלנו".

זוהר טען כי מדובר בחציית גבול בלתי נסבלת מצד מוסד שממומן על ידי המדינה, ואמר כי "ישנם קווים אדומים שאסור לנו לאפשר לחצות. לא ייתכן שהמדינה תממן תכנים המציגים חטיפת חיילים וניסיונות לכך". לדבריו, מדובר במקום שמארח שוב ושוב אירועים מסיתים וקיצוניים, וכעת חצה קו אדום נוסף.

תיאטרון סארד בחיפה עורר סערות גם בעבר. בין היתר, הוא תכנן לקיים מופע של הקומיקאי נידאל בדארנה שעסק במבצע "חרבות ברזל" וכלל לגלוג על החטופים, עד שהאירוע נאסר על ידי המשטרה ובדארנה נעצר.

מנכ"ל ארגון "בצלמו" שי גליק, שפנה לשר התרבות בנושא, הצטרף לקריאה ואמר, "לא מדובר בתיאטרון אלא בבית הסתה ושנאה. מקום שמזמן היה אמור להיות סגור על מנעול ובריח. אני מברך על הצעד החשוב של שר התרבות ובטוח ששר האוצר יאשר באופן מידי את שלילת התקציב וקורא לראש העיר חיפה מר יונה יהב לנקוט באופן דומה ולסגור את בית השנאה הזה. זה לא חופש התרבות זה הסתה ושנאה".