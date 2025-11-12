פרסום ראשון: הורים לתלמידים בבית הספר היסודי זאב בהרצליה הופתעו הבוקר (רביעי) לקבל מסמך מטעם הנהגת ההורים שבו נכתב כי הוסכם עם הנהלת בית הספר שלא תותר כניסת ספקי תוכן בעלי אוריינטציה דתית או פוליטית לשטח בית הספר.

בשיחה עם ערוץ 7 ההורים הביעו זעם רב על הדברים, וטענו כי מדובר באפליה חמורה על רקע דת, "מה השלב הבא? לפטר מורים רק כי הם דתיים?", תהו ההורים.

מנכ"ל ארגון בצלמו, שי גליק, שמלווה את ההורים במחאתם, מסר כי "מדובר במקרה חמור ביותר שבו הנהגת הורים בוחרת להדיר ספקי תוכן רק בשל אמונתם הדתית. לו הדבר היה קורה בחו"ל אין ספק שהיינו טוענים כי מדובר באנטישמיות ובצדק".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "המסמך שפורסם הוא לכאורה סיכום פנימי של ישיבת הנהגת ההורים, ללא חותמת, חתימה או כל סממן רשמי. מבדיקת המשרד מול הנהלת בית הספר עלה כי ההנהלה אינה עומדת מאחורי הדברים, ולא התקבלה כל החלטה מן הסוג המתואר".

עוד הוסיפו במשרד כי "עמדת המשרד והחוק בעניין זה ברורה ונחרצת: לא תתקיים ולא תתקבל כל אפליה כלפי אדם בשל אמונתו או זהותו".