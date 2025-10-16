שורד השבי שגב כלפון סיפר כי ביקש במהלך השבי מהמחבלים ששמרו עליו לראות את השחרור של אוהד בן עמי.

הוא סיפר כי אחרי מאמצים אישרו לו, "הייתי שמח שהוא יצא, דמיינתי איך זה קורה גם אצלי", סיפר כלפון במפגש עם שי גראוכר.

הוא הוסיף: "היה לי חלום לעלות על הבמה הזאת, כשכל החמאס מסביבי, ולצעוק 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד'".

קובי כלפון, אביו של שגב, מסר אמש הצהרה מבית החולים שיבא בתל השומר לאחר השבת בנו ופתח בברכת "שהחיינו".

"שגב שוב בידיים שלי, בחיבוק של המשפחה שלנו. לזה התפללנו, נלחמנו, צעקנו, שנתיים שלמות. אני מאמין באמונה שלמה בכוחו של הקב"ה, שהחזיק אותנו בחודשים הקשים הללו והביא אותנו לרגע המרגש הזה", אמר כלפון.

הוא הוסיף "אני רוצה להביע תודה עמוקה לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון הגיבורים שנלחמו למען השבת שגב הביתה, ולפצועי ונכי צה"ל - מי שאין ספק שהקריבו רבות. אני מאחל להם החלמה מהירה ומבקש: 'אנא אל נא רפא נא להם'. במעמד זה אני רוצה להשתתף בצער המשפחות השכולות, חללי מערכות ישראל, תדעו - הכאב והאובדן שלכם לנצח בליבנו, אני מודה לכם, אוהב אתכם ומבקש סליחה מעומק ליבי".

כלפון ביקש להודות גם לראש הממשלה. "תודה למדינת ישראל ולראש הממשלה בנימין נתניהו על ההחלטה האמיצה לקחת את ההסכם בשתי ידיים, ועל כך שעסקת במצווה החשובה ביותר - מצוות פדיון שבויים. עכשיו זה הזמן לממש אותו עד החטוף האחרון".

"אנחנו שמחים ששגב עכשיו בבית, מוגן ובטוח אבל חשוב לומר השנתיים שלו בשבי היו קשים, מלאי מצבי קיצון של הרעבה, התעללות נפשית ופיזית ולוחמה פסיכולוגית. עכשיו מתחיל מסע נוסף, מסע השיקום שלו, מסע מורכב ולא פשוט שאנחנו נלווה אותו יד ביד. חשוב לזכור בשביל עם ישראל זה עוד לא נגמר, בשביל משפחות החטופים - המשפחה הגדולה שלנו, זה לא נגמר. תמונת הניצחון היחידה שלנו תהיה רק כאשר נשיב את כל החטופים החללים לקבורה ראויה בארץ הקודש", סיכם.