ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מוחמד מוסטפא, הציג היום (חמישי) תוכנית נרחבת לשיקום רצועת עזה, הכוללת 56 פרויקטים ב-18 תחומים שונים, ובהם שיכון, שירותים חברתיים, תשתיות, כלכלה וממשל.

בישיבה שנערכה בלשכתו ברמאללה בהשתתפות כמאה נציגים של ארגונים בינלאומיים ודיפלומטים, אמר מוסטפא כי שיקום הרצועה ידרוש תקציב כולל של 67 מיליארד דולר.

לדבריו, בשלב הראשון נדרש תקציב של 3.5 מיליארד דולר לתקופה של שישה חודשים, בשלב השני - 30 מיליארד דולר לתקופה של שלוש שנים, והיתרה תוקצה לשלב השלישי שיימשך מספר שנים נוספות.

מוסטפא קרא לקהילה הבינלאומית לתמוך בתוכנית, ואמר כי "שיקום רצועת עזה חייב להתבצע בהובלה פלסטינית ובתמיכה ערבית ובינלאומית. מעבר לפעולות השיקום, נדרש להחזיר את התקווה, הכבוד והיציבות לעם הפלסטיני".

לדבריו, התוכנית נועדה להביא להקמת אזור שאינו נתון עוד במצור, אלא מהווה חלק ממדינת פלסטין בהתאם להחלטות האו"ם והצהרת ניו יורק. לאחר ייצוב הפסקת האש, תתמקד הממשלה בשיקום ההריסות, הפעלת תשתיות חיוניות, מתן סיוע כספי, שיקום מערכת הבנקאות והחינוך, ומתן תמיכה נפשית לנפגעים.

בהתייחס לסוגיות הביטחון והממשל בעזה, ציין מוסטפא כי אלו צריכות להיקבע בהתאם למקור סמכות לאומי ובקשר ישיר למוסדות הפלסטיניים. עוד אמר כי כל נוכחות זמנית של כוח בינלאומי ברצועה תידרש להסמכה ממועצת הביטחון ולפעול תחת ריבונות פלסטינית.

בקרוב צפויה להתכנס במצרים ועידה לשיקום רצועת עזה, שמטרתה לגייס משאבים וליצור שיתופי פעולה בינלאומיים ליישום התוכנית.