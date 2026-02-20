סוכנות הידיעות רויטרס פרסמה קטעים חדשים ומטרידים מתוך מסמך הערכה פנימי שהעביר צה"ל לראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפי המסמך, חמאס פועל בשיטתיות כדי לשמר את אחיזתו האזרחית והצבאית ברצועה, למרות המכות שספג במהלך המלחמה.

במסמך נחשף כי חמאס הצליח לשקם חלק ניכר מהמערך המנהלתי שלו, כאשר 14 מתוך 17 משרדי הממשלה של חמאס פעילים כעת, לעומת 5 בלבד בשיא הלחימה.

עוד נחשף כי לפחות 13 מבין 25 רשויות מקומיות חזרו לפעול בשטח וחמישה מושלי מחוזות חדשים מונו, כולם מזוהים עם גדודי עז א-דין אל-קסאם.

צה"ל מתריע כי הממשלה הפלסטינית החדשה, "ועדת הטכנוקרטים", שהוקמה בחסות תוכנית טראמפ ומזוהה עם פתח, עלולה להפוך לכסות בלבד עבור חמאס.

גורם פלסטיני הגדיר כי עלי שעת', יו"ר הוועדה, "אולי מחזיק במפתח למכונית, אבל זו המכונית של חמאס". בצה"ל מעריכים כי ללא פירוק מלא מנשק, חמאס ימשיך לשלוט ברצועה "מלמטה למעלה" דרך פקידים ותומכים במשרדי הממשלה.

גורם ממשלתי ישראלי דחה את הטענות וכינה את האפשרות שחמאס יחזיק בתפקיד כלשהו בעתיד כ"פנטזיה מעוותת". לדבריו, חמאס "גמור" כרשות שלטונית. עם זאת, גורמים צבאיים ישראלים אמרו כי הארגון מנצל את תקופת הפסקת האש לשיקום כוחו.

גם בוועדה הטכנוקרטית מביעים חשש כבד וטוענים כי לא יוכלו לפעול ללא סמכויות שיטור ומנהל מלאות, הרחק מהשפעת חמאס.

חמאס מצדו מסר כי המינויים שבוצעו הם זמניים בלבד ונועדו למנוע ואקום שלטוני ולהבטיח המשך מתן שירותים חיוניים.