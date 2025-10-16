נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הערב (חמישי) לדיווחים על כך שחמאס מוציא להורג אזרחים עזתים בחשד לשיתוף פעולה עם ישראל.

טראמפ כתב, "אם חמאס ימשיך להרוג אנשים בעזה, וזה לא היה ההסכם, לא תהיה לנו ברירה אלא להיכנס ולהרוג אותם".

מאוחר יותר הבהיר כי לא ארצות הברית תיכנס לפעול נגד חמאס בעזה, אלא "מישהו שקרוב לזה".

הוא התייחס להפרת ההסכם מצד חמאס באי שחרור גופות של חטופים: "נראה איך הם יתנהגו, אם הם יתנהגו כמו שצריך, טוב. אם לא, נטפל בזה. אנחנו לא ניכנס אלא מישהו שקרוב לזה".

מוקדם יותר השבוע אמר טראמפ לאחר שובם של החטופים החיים מהשבי כי "כל 20 החטופים חזרו ומרגישים טוב ככל שניתן היה לצפות, ונטל גדול הוסר - המשימה טרם הושלמה".

לדברי טראמפ, "המתים לא הוחזרו כפי שהובטח. השלב השני מתחיל עכשיו".

"אם חמאס לא יתפרק מנשקו - אנחנו נפרק אותם מנשקם. הם יודעים שאני לא משחק משחקים", אמר. "אני דיברתי עם חמאס ואמרתי להם שהם יתפרקו מנשקם - והם אמרו שהם יעשו את זה. אם לא, אנחנו נפרק אותם מנשקם - וזה אולי יתבצע באלימות".