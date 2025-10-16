מחבלי הארגון הרצחני חמאס הצמידו אקדח לרקתו של יוסף חיים אוחנה בכמה מקרים, והוא הצליח לשכנע אותם שלא ירו בו. כך עולה מעדותו כפי שפורסמה היום.

"הייתי צריך להכניס לשובים שלי מחשבה הגיונית, למה לא כדאי להם להרוג אותי", סיפר יוסף חיים למשפחתו לאחר ששוחרר מהשבי. "עשרות פעמים הייתי עם כדור בראש עוד שנייה".

אביו אבי סיפר לחדשות 12 מוקדם יותר היום על העדות הדרמטית: "הוא אמר לשובה 'יודע מה, שנייה, לפני שאתה יורה מה ייצא לך מזה? לא ייצא לך מזה כלום. מדינת ישראל תיתן לך עליי, אני מגן אנושי שלכם'. הוא למד ערבית באופן שוטף. אחרי שהוא היה משכנע את אותו שובה, המחבל היה עונה אני מקבל את דבריך, הגיוני".

יוסף חיים העיד שהדבר אירע עשרות פעמים. בנוסף הוא תיאר למשפחתו עינויים קשים, הרעבה מכוונת והתעללות פיזית ופסיכולוגית.

הוא סיפר גם איך היתל במחבלים שחקרו אותו, וניסה להסתיר את העובדה שהוא מפקד בגבעתי. לפי הדיווח, הוא עשה זאת בחוכמה רבה. הוא לא הסתיר את העובדה שהוא חייל, כי מבחינתם כולם היו חיילים, אבל כן אמר להם: הצבא לא רצה אותי, לקח זמן עד שגייסו אותי בכלל, לבסוף שיבצו אותי בתפקיד זוטר ואז כעבור זמן גם זרקו אותי מהצבא.

עוד פורסם כי המחבלים הפרידו בין חברי הילדות גיא גלבוע-דלאל לאביתר דוד, שנחטפו יחד ממסיבת הנובה והוחזקו יחד במשך רוב תקופת השבי, ואמרו להם שמרעיבים אותם כדי לתעד אותם.

בנוסף, המחבלים הראו להם תמונות של חטופים לאחר שנהרגו מאש צה"ל - ובמיוחד אלון שמריז, יותם חיים וסאמר אל-טלאלקה שנורו למוות בשוגג בשג'אעיה בתחילת המלחמה - כחלק מהטרור הפסיכולוגי.