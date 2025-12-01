יוסך אוחנה חוזר הביתה חדשות 13

כחודשיים לאחר ששוחרר מהשבי, יוסף חיים אוחנה חזר אתמול (ראשון) לביתו שבקריית מלאכי, לאחר שסיים את הליך השיקום בכפר המכביה. את פניו קיבלו עשרות מתושבי העיר באירוע חם ומרגש.

במהלך קבלת הפנים, הביע אוחנה את געגועיו לאנשים ולמקום, וציין כי ברור לו שהדבר הראשון שירצה לעשות בביתו של אמו - הוא לבכות. צוות חדשות 13 ליווה אותו בחזרתו הביתה ומיד עם שובו, הניח תפילין לראשונה מאז חזרתו מהשבי.

במהלך היום, שוחח עם אביו על חג שמחת תורה בו נחטף, ועל נטילת ארבעת המינים בפעם האחרונה. את אותה מצווה המשיך ביום חזרתו, בחג הסוכות האחרון.

כשהתלווה לאמו במטבח להכנת ארוחת הצהריים, שיתף בזיכרונותיו מתקופת השבי - במיוחד ברעב התמידי, ובהתמודדות היומיומית סביב מחסור במזון. "אתה מרגיש את הרעב בעצמות, כל דבר שאתה עושה סובב סביב האוכל".

בנוסף סיפר על השירה המשותפת של שירי שבת ששר עם חבריו בשבי, "היינו שרים בשבי המון את השירים של קבלת שבת 'לכה דוד', 'שלום עליכם', מזמינים מלאכי שלום שישמרו עלינו כל השבוע. כולם היו עוצמים עיניים וכל אחד היה מדמיין שהוא סביב השולחן. ואני הייתי מדמיין את הבית הזה".