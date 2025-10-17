שגית ביטון, אימו של יקיר ז"ל שנפל בעזה במהלך המלחמה, סיפרה בעמדת ערוץ 7 בהר-הרצל על התחושות שלה במהלך הטקס הממלכתי לזכר חללי "חרבות ברזל".

"התחושות קשות", פותחת ביטון את השיחה. "כאם שכולה אני קודם כל מאוד שמחה שהחטופים חזרו - אבל יש גם צער - כי גם אני הייתי רוצה שהבן שלי יחזור. הטקסים הללו מזכירים לנו כל פעם מחדש את האובדן וזה קשה מאוד. זה כאילו לקחו לי איבר מהגוף".

היא מספרת על מסירותו של בנה לעם ישראל ולהגנתו. "יקיר הוא הבן השלישי שלי. הוא מאוד אהב את מדי צה"ל ועוד לפני שהתחילה המלחמה הוא אמר לי במפורש שהולכת להיות כזו".

היא מציינת כי "התיק שלו תמיד היה מוכן וליד הדלת. כשהוא שמע על הטבח בבית הכנסת הוא רץ הביתה ועוד לפני שהספקנו לומר מילה, יצא לדרך".

היא מסיימת בבקשה מחבריו ומוקירי זכרו. "אני מבקשת להמשיך להנציח אותו בכל רגע ושנייה".