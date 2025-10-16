תא"ל (במיל') עופר וינטר התייחס בשיחה שמסר לגורמי העומק של המאבק מול האויב, והסביר מדוע לדעתו ישראל מתקשה לנצח את המלחמה.

לדבריו, "אנחנו לא מנצחים את המלחמה הזאת בגלל דבר אחד - התקווה שלנו ושל האויב היא אותה תקווה. במקום להבהיר לאויב, לשלול לו את התקווה, אנחנו מחזקים לו את הרוח".

וינטר הוסיף כי ההתנהלות בישראל מחזקת את רוח האויב במקום לשלול ממנו את התקווה, "אם ביום הראשון לתחילת המלחמה אנחנו מתחילים לדבר על היום שאחרי, זה סימן שיש יום אחרי. ביום שאנחנו נסביר להם שלעולם לא תהיה פה מדינה נוספת חוץ ממדינת ישראל בתחומי מדינת ישראל, רק אז התקווה שלהם תיגמר. ואז הרוב יהגרו, ועם אלה שישארו להילחם פה, אני פשוט אהיה יותר חזק".

בהמשך דבריו הדגיש את הצורך בהבהרת המסר לאויב, "חייבים להעביר לאויב, לא תהיה פה מדינה אחרת. ואנחנו אלו שמבלבלים אותם, ונוטעים בהם את התקווה, וממלאים להם את המצברים מחדש כל פעם. אנחנו, רק אנחנו".

לדבריו, המאבק איננו רק ביטחוני אלא קיומי וזהותי, "זה לא סיבות ביטחוניות שאנחנו מגנים על הארץ הזאת. לא, זה הבית שלנו. אני לא אתחלק איתך לא בבית שלי ולא באשתי. לא אתחלק אתכם בארץ הזאת. זה לא נתון בכלל לדיון".