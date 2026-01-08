עופר וינטר: מציע להירגע ולשתות מים קרים מהטיקטוק

תא"ל (במיל') עופר וינטר מגיב לדיווחים בימים האחרונים על עתידו הפוליטי ומצהיר כי בינם לבין המציאות אין כל קשר.

"אני מקבל מאות פניות ושאלות והיה חשוב לי לענות לכולם כדי שתשמעו את זה ישירות ממני. מאז שהשתחררתי, כבר הספיקו למנות אותי לראש מנהלת ההגירה, למפכ"ל, לראש המל"ל, ואם כל זה לא היה מספיק, אז שמענו לא מעט ספינים וספקולציות פוליטיות, שבעינם לביני אין שום קשר", אמר וינטר בסרטון שפרסם.

הוא הוסיף "אמרו עליי הרבה דברים בחיים, דברים טובים, גם לא מעט דברים רעים וגם לא מעט שקרים. דבר אחד בטוח, אף אחד לא אמר עליי שאני ביישן. אין שום חשש כזה. כשיש לי מה לומר, אני אומר את זה בקולי ובאופן הכי ברור. אז אני מציע לכולם לקחת קצת אוויר, לשתות כוס מים קרים ולהתעסק במה שחשוב באמת, ביטחון מדינת ישראל ואיחוי הקרעים בעם".

סקר חדשות 13 שפורסם אמש גילה כי בעוד במצב הנוכחי מפלגת הציונות הדתית אינה עוברת את אחוז החסימה, אם עופר וינטר יעמוד בראשה ובצלאל סמוטריץ' יזוז למקום השני, תקבל המפלגה 7 מנדטים.

על פי הנתונים, לו היו הבחירות נערכות כיום, היתה מפלגת הליכוד זוכה ב-26 מנדטים, מפלגתו של נפתלי בנט ב-24, עוצמה יהודית ב-10 וש"ס ב-10.

ישראל ביתנו מקבלת 8 מנדטים, ישר! 8, יש עתיד 7, יהדות התורה, 7 רע"ם 5 וחד"ש-תע"ל 5.

בתרחיש זה מפלגות הציונות הדתית, כחול לבן, מפלגת המילואימניקים של יועז הנדל ובל"ד לא עוברות את אחוז החסימה.

הצטרפותו של וינטר משנה לא רק את התוצאה עבור מפלגת הציונות הדתית אלא גם את מפת הגושים כאשר שני מנדטים נוספים לגוש הימין שנמצא בשיוויון עם מתנגדי הממשלה - כשכל אחד מן הגושים יש 55 מנדטים - ללא המפלגות הערביות.