ראש השב"כ הנכנס דוד זיני קיים ישיבת היכרות עם רכזי הארגון, במהלכה נזף באחד מהם בשל ביטוי בו השתמש, כך פורסם בערוץ i24.

במהלך הישיבה אחד הרכזים הסביר על אחד האמצעים שבהם משתמש השב"כ "בגדה", כלשונו. זיני עצר אותו והבהיר כי מעתה הטרמינולוגיה בשב"כ משתנה.

לדבריו, "מה זה 'גדה'? מעכשיו אתם מוחקים את הביטוי הזה מהלקסיקון שלכם - יש רק יהודה ושומרון".

לדברי רכזים שנכחו בישיבה, המסר שהעביר זיני היה: "אל תצפו שאמשיך את הקו של קודמיי".

השבוע יערך הטקס הרשמי לרגל כניסתו של זיני לתפקיד ראש שב"כ בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו.

לפני כשבועיים נפגש זיני עם נתניהו עם כניסתו לתפקיד לפגישת עבודה ראשונה. "יש הרבה עבודה, ואני מאחל לך הצלחה עצומה. הצלחתך - ביטחון המדינה", אמר נתניהו לזיני.

דוד זיני בבית הנשיא אבי קנר, מקליט: גדעון ארנולד

לפני כן נפגש זיני עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. לאחר הפגישה אמר זיני: "הסברתי לילדים את הסמל שאנחנו עומדים פה לפניו, והסברתי להם מהי הממלכתיות שמוסד הנשיאות מסמל ומקיים בתפקידו האפוליטי שגדול מעל כל הפילוגים - מתוקף מה שגלינו פה לפני 2000 שנה - חזרנו רק מתוקף הביחד, מתוקף שורשינו העמוקים ועתידנו הגדול. נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה בנאמנות מלאה ובאחדות גדולה, ומתוך רעות גדולה לביטחון המדינה ואזרחיה".

עוד אמר, "באנו לפה כדי לקבל את ברכתך ובהזדמנות הזו לומר לך שאנחנו נפעל לעשות הכל ולהיות שליחים נאמנים לעם הזה בכל כוחינו, כפי שעשינו עד היום. כולי תפילה שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, שיהיה חג שמח לך לכל מדינת ישראל - לפצועינו, לשבויינו שיחזרו בשלום, ולכל משפחות הנופלים מזור ונחמה, ושבעזרת השם יהיה לנו ניצחון מלא וישוב השלום לביתנו בכל צדדיו וגווניו".