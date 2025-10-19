הכתבה "הסודות של שורה" של אלון שרביט חושפת את סיפורם של החיילים ששירתו באחת הזירות הקשות והרגישות ביותר מאז ה-7 באוקטובר - מחנה זיהוי החללים.

שרביט שוחח עם חיילים ששירתו במקום, שסיפרו על ההתמודדות הנפשית היומיומית, על המראות שילוו אותם עוד זמן רב, ועל המאבק לשוב לשגרה לאחר שסיימו את שירותם.

הכתבה ששודרה הערב בכאן חדשות חושפת את המציאות שמאחורי הקלעים של אחד התפקידים השקטים אך הכואבים ביותר מאז המלחמה.

אחד החיילים, שלמה ארנון, שיתף עדות אישית מטלטלת. לדבריו, נקרא באחד הימים לעזוב את פעילותו במחנה כדי להגיע לחדר הלידה של אשתו, שילדה תאומים. אך גם שם חזר להתמודד עם המוות כשבנם הראשון נולד ללא רוח חיים, בעוד אחיו התאום נולד בריא.

ארנון סיפר על התחושות הקשות של ערבוב בין עולמו האישי לעבודה במחנה, ועל האתגר להמשיך קדימה אחרי החוויה הכפולה של חיים ומוות.