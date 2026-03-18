תיעוד מחיסול המחבל דובר צה"ל

צה"ל הודיע היום (רביעי) על חיסולו הממוקד של יחיא אבו-לבדה, דמות מפתח במערך ההתעצמות הטכנולוגי והצבאי של חמאס.

התקיפה בוצעה אתמול על ידי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום, כחלק מהמאמץ המתמשך לפרק את יכולות הייצור והשיגור של ארגון הטרור ברצועת עזה.

אבו-לבדה כיהן כמפקד במחלקת האספקה של חמאס, תפקיד שכלל אחריות לוגיסטית וטכנולוגית רחבת היקף.

הוא היה אחראי על רכישה ושינוע של ציוד צבאי ואמצעי לחימה עבור הזרוע הצבאית של חמאס. במסגרת תפקידו פעל לקידום העברת עשרות טונות של חומרי גלם לייצור רקטות וכן רכיבים אלקטרוניים מתקדמים.

בצה"ל מדגישים כי פעילותו של אבו-לבדה עמדה בבסיס היכולות המבצעיות של חמאס במהלך המלחמה וכי הציוד ואמצעי הלחימה שהוא דאג להעביר לרצועה שימשו את המחבלים באופן ישיר במתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר.

בצה"ל הוסיפו כי כוחות פיקוד הדרום ימשיכו לפעול נגד ניסיונות ההתעצמות של חמאס ברצועה, במטרה להסיר איומים על מדינת ישראל ואזרחיה.