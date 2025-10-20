ביום חמישי האחרון נעצרו 32 פעילים אנרכיסטים שהתפרעו במהלך מסיק זיתים בשטח חקלאי סמוך לכפר ברוקין שבשומרון.

מדובר בשטח אשר חל עליו צו אלוף, האוסר שהייה של גורמים שאינם עוסקים בפועל במסיק בתקופה זו.

כוחות משטרה, מג"ב וצה"ל שפעלו במקום עצרו את כלל הפעילים, והעבירו אותם לחקירה בתחנת אריאל.

במהלך החקירה עלה כי מדובר בזרים המזוהים עם ארגון UAWC שהוגדר בישראל כארגון טרור. בנוסף נעצרו שני פלסטינים שעל פי החשד ארגנו את האירוע.

במסגרת שיתוף פעולה עם רשות ההגירה והאוכלוסין במשרד הפנים, הוחלט על גירוש מיידי של כלל הפעילים מהארץ, תוך הוצאת צו הרחקה לתקופה של כמעט מאה שנים.

השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר בירך על הפעולה, "מברך את שוטרי מחוז ש"י, את מפקד המחוז ניצב משה פינצ'י ואת שותפינו ברשות ההגירה על פעולה נחושה ומקצועית, שהובילה לגירושם של עשרות פעילים אנרכיסטים המזוהים עם ארגון טרור שפעלו בניגוד לחוק ובניגוד לצווי אלוף. זהו בדיוק יישום מדיניותי - אפס סובלנות כלפי הסתה, תמיכה בטרור והפרת ריבונות ישראל. המסר ברור: מי שמגיע לפגוע במדינת ישראל - לא יישאר כאן דקה אחת מיותרת. אני גאה במשטרת מחוז ש"י על הפעילות הנחושה לשמירה על ביטחון יהודה ושומרון וביטחון אזרחי המדינה".

מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, הוסיף, "אירוע מסיק לא יהפוך לאירוע מסית! צווי האלוף שהוטלו על שטחי מסיק הזיתים נועדו למנוע אירועי הפרות סדר ואלימות ביהודה ושומרון. נמשיך לאכוף בנחישות כדי לשמור על ביטחון האזרחים ולמנוע אירועים חריגים. ישנם שיתופי פעולה הדוקים עם צה"ל, גורמי הביטחון והרשויות השונות. לא נאפשר לאיש לנצל את התקופה הזאת כדי להסית נגד מדינת ישראל ולפגוע בביטחון הציבור".