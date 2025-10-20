הצהרת ח"כ אביגדור ליברמן ערוץ כנסת

יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, פתח היום (שני) את ישיבת סיעתו בהתייחסות לתקרית הקשה ברפיח בה נפלו שני חיילי צה"ל. בתחילת דבריו הביע תנחומים למשפחות ההרוגים ואיחל החלמה מהירה לפצועים.

בהמשך, תקף ליברמן בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר כי הממשלה חזרה לקונספציה שלפני מתקפת השבעה באוקטובר. "מה שקרה אתמול, זאת חזרה לאותה קונספציה של השישה באוקטובר. אותה תבוסתנות, ואותה הכלה".

"חיילים הרוגים, חיילים פצועים, הפרות חוזרות ונשנות מצד חמאס, ובמקום להודיע מיד שמפסיקים כל סיוע לעזה ומחדשים את המלחמה - בניגוד מוחלט לעמדת צה"ל, ראש ממשלת השבעה באוקטובר מחליט להכיל את האירוע", אמר.

ליברמן טען כי צה"ל ביקש לתקוף בתגובה אך הודעת דובר צה"ל על חידוש הפסקת האש מעידה על כך שהדרג המדיני מנע את הפעולה. "כששמעתי את ההודעה של דובר צה"ל שבהנחיית הדרג המדיני צה"ל חוזר להפסקת אש, אני אתרגם לכם את זה, צה"ל רצה לתקוף, וראש הממשלה כפה עליהם הפסקת אש".

"אני יודע שראש הממשלה אוהב להפיל את האחריות תמיד על אחרים, 'הוא רצה ואחרים הפריעו' אבל מה שקרה אתמול זאת דוגמא קלאסית שצה"ל רצה לתקוף וראש הממשלה מנע את זה".

בהתייחסו לדיווח על דיון לשינוי שם המלחמה מ"חרבות ברזל" ל"מלחמת תקומה", אמר ליברמן: "אין גבול לציניות של ממשלת השבעה באוקטובר, ירי נ"ט אתמול היה ב10:30 בבוקר, ב11:00 ראש הממשלה כבר ידע שיש לנו הרוגים ופצועים, ולמרות זאת, הוא קיים דיון על שינוי שם המלחמה מ 'חרבות הברזל' ל-'מלחמת תקומה'. אדוני ראש המשלה, הילדים שלנו אינם צאן לטבח, לא יעזור לך כלום, זאת לא מלחמת תקומה, זאת מלחמת השבעה באוקטובר על שמו של בנימין נתניהו. אני יודע שאתה מאוד מוטרד מהמורשת שלך, אבל זאת המורשת שלך, מלחמת השבעה באוקטובר, הבריחה מהאחריות, ההכלה, הכסף הקטארי".

לדבריו, הממשלה הבאה תקים ועדת חקירה ממלכתית שתבדוק את כל מה שאירע לפני ואחרי מתקפת השבעה באוקטובר. "אין מישהו שנימק יותר טוב את הצורך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית, מאשר בנימין נתניהו. אף אחד לא יברח מאחריות, מי שאשם ישלם".