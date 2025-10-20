במהלך דיון שהתקיים בבית משפט השלום בפתח תקווה בנוגע למעצרו של פעיל שהשתתף במחאה סוערת מול מתקן שב"כ, תקפה השופטת זהר דיבון סגל את נציגי השב"כ על דרישתם החריגה להגביל את ייצוג עורכי הדין של ארגון חוננו.

השופטת מתחה ביקורת חריפה על הבקשה ואמרה, "יש בכך כדי לפגוע בתקינות ההליך המשפטי ובמקרה הטוב יש בכך כדי לנסות לקבל החלטה שיפוטית נוגדת. במילים פשוטות, שיטת מצליח. כאשר מתבקש צעד כה דרסטי, משמע למנוע מאדם ייצוג על ידי עורך דין, על היחידה החוקרת לנמק זאת בנימוקים כבדי משקל וזאת לפני כל דיון אחר".

היא הוסיפה כי "בית משפט הביע תמיהה רבה, על עצם הבקשה, שהיא חריגה לכל הדעות, ולמיטב ידיעתי בזהירות המתחייבת, אומר כי לא ידוע לי כי התבקשה בקשה דומה בתיקים חמורים בהרבה שהובאו בפני בית משפט, לרבות עניינם של מחבלים אשר פגעו באזרחי המדינה לאחר ה-7 באוקטובר".

לפני כחודשיים נעצרו כעשרים פעילים לאחר שהפגינו מול מתקן של שב"כ והציתו צמיגים לצד השלכת פחיות צבע. העצורים הוחזקו בתנאים קשים, וחלקם נמנעה מפגש עם עורך דין במשך מספר ימים. בסיוע ארגון חוננו שוחררו כלל העצורים ללא הגשת כתבי אישום.

עו"ד אביחי חג'בי, שייצג את אחד המתיישבים מטעם ארגון חוננו, אמר לאחר הדיון, "בית המשפט אמר בקול מה שכולנו יודעים מזמן - כשמדובר בעצורים יהודים, לשב"כ יש חוקים משלו. הגיע הזמן שמישהו יזכיר לשב"כ שאין גוף שיכול להפר את החוק - גם לא מי שמתיימר לפעול בשם החוק".