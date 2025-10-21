השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מגיב לעדות שורדי השבי שחזרו מעזה, שסיפרו כי המחבלים תקפו אותם בכל פעם שבה הופיע בתקשורת או קידם מהלכים נגד המחבלים בכלא.

בראיון ל"ידיעות אחרונות" הבוקר סיפר שורד השבי שגב כלפון, "הם, המחבלים, בכל פעם שראו את בן גביר בתקשורת, או שהיו אירועים שקשורים לאסירים שלהם בכלא הישראלי, היו נותנים לנו מכות רצח".

עוד הוסיף, "בהתחלה שמחנו כשראינו אור בקצה המנהרה, אור של פנס. חשבנו שבאים לספר לנו חדשות טובות. אבל אחרי שבן גביר דיבר על מה שעשה לאסירים שלהם פה בארץ, האור הפך סימן לרוע שמגיע אלינו. ידענו שאנחנו עומדים לחטוף מכות, פחדנו, נצמדנו לקירות והתכוננו".

השר בן גביר הגיב בחריפות לדברים, "יש דבר בסיסי בהרתעה הישראלית שהתקשורת התבוסתנית שלנו מסרבת לתפוס. שינוי תנאי הכליאה של המחבלים שביצעתי בבתי הכלא נועד לא רק כדי שהמחבלים שכבר בכלא יפסיקו לקבל פרס על שרצחו יהודים, אלא גם כדי שטרוריסטים פוטנציאלים ידעו - אם אתה יוצא לרצוח יהודים, אל תצפה לקייטנה אחר כך".

עוד אמר בן גביר, "התקשורת מנגד באמת חושבת שחמאס פגע בחטופים בגלל התבטאות כזו או אחרת שלי; כאילו חטופים לא העידו שכאשר חיל האוויר הפציץ ברצועה חמאס פגע בהם, וכאילו את טבח ה-7.10 ואת החטיפות עצמן חמאס ביצע בגלל איזו התבטאות של פוליטיקאי, ולא בגלל תאוותו לרצוח יהודים ולהשמיד את מדינת ישראל".

השר סיכם, "למרות התבוסתנות והסנגוריה שאתם מלמדים בכוח על מחבלי חמאס, והניסיון שלכם לפגוע בהרתעה - אני אמשיך לפעול לחיזוק כוח ההרתעה שלנו. תנאי המחבלים בכלא ימשיכו להיות המינימום שבמינימום על פי חוק. נגמרו ימי הקייטנות. ידע כל מחבל שחושב לפגוע ביהודים - שאם יגיע לכלא הישראלי, הוא כבר לא הולך להנות בו. אני מקווה מאוד שבקרוב נעלה שלב, ונעביר את חוק עונש מוות למחבלים. עד אז - טרוריסטים ימשיכו להינמק בבתי הכלא בדיוק בתנאים הראויים להם".