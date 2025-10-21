מטען התפוצץ בצהריים (שלישי) באזור ח'אן יונס, בשטח שבשליטה ישראלית, מעבר לקו הצהוב.

בצה"ל מבצעים תחקיר לבירור נסיבות האירוע, ובמיוחד לבחינת השאלה האם המטען הונח לאחרונה או שמדובר במטען ישן שנותר עוד טרם הפסקת האש.

מדובר בהפרה חמורה נוספת של הפסקת האש מצד חמאס, שרק לפני יומיים מחבליו ביצעו ירי לעבר כוח צה"ל באזור שבשליטה ישראלית והרגו שני לוחמים.

הנופלים הם רב-סרן יניב קולא (26) ממודיעין, מ"פ בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל וסמל-ראשון איתי יעבץ (21) גם הוא ממודיעין, לוחם בתוכנית ארז בגדוד של החטיבה.

אתמול, יממה לאחר התקרית הקשה ברפיח, מחבלים חצו את הקו הצהוב והתקרבו לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב שג'אעייה, באופן שהיווה עליהם איום מיידי.

בהודעת צה"ל נמסר כי הכוחות ירו לעבר המחבלים שחצו את הקו הצהוב במטרה להסיר את האיום.

בתקיפה הראשונה מאש צלפים מאוגדה 99 נהרגו שני מחבלים. זמן קצר לאחר מכן זוהתה קבוצה נוספת שחצתה את הקו והתקרבה לעמדות צה"ל במרחב, והכוחות ירו לעברה. בתקיפה השנייה נהרג מחבל נוסף ואחרים נפצעו.

בצה"ל הדגישו כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הכוחות.