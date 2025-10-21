חיילים עם ארון של חלל שהוחזר מעזה צילום: דובר צה"ל

חמאס הודיע היום (שלישי) כי ימסור שני חטופים חללים בשעה 21:00 בערב לידי הצלב האדום. בצה"ל נערכים לקלוט את החללים ולהעבירם למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי. נכון לעכשיו, מוחזקים בשבי חמאס 15 חטופים חללים, ואחרי שיימסרו השניים הלילה, יוותרו ברצועה 13. ההליך הצפוי להעברת החללים יהיה דומה לפעימות קודמות. שני החללים יועברו מחמאס לצלב האדום, ולאחר מכן יועברו לידי צה"ל. בתוך עזה ייערך טקס קצר, הכולל קריאת תהילים בידי הרב הצבאי הראשי והנחת דגל על הארונות. לאחר מכן הם יועברו למכון לרפואה משפטית להמשך הליך הזיהוי.