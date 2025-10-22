נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה (רביעי) כי ניתן "לטפל בחמאס במהירות רבה", אך הדגיש כי הוא מעדיף לתת לארגון הטרור הרצחני הזדמנות לכבד את הסכם הפסקת האש.

"הם אנשים די אלימים, הייתי אומר, אפשר לטפל בזה תוך שתי דקות. אנחנו נותנים להם הזדמנות", אמר טראמפ בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל והוסיף: "אתם יודעים, הם הסכימו להיות טובים, ישרים. שהם לא יהרגו אנשים, והם כן הרגו. זה לא ההסכם שעשינו".

טראמפ הדגיש: "אם הם לא יכבדו את ההסכם, נטפל בזה במהירות רבה, אבל אני מעדיף שלא אצטרך לעשות את זה".

אתמול (שלישי) אחר הצהריים איים טראמפ על חמאס בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו Truth Social.

"כמה מבעלי בריתנו במזרח התיכון הודיעו לי במפורש שהם יקבלו בברכה את ההזדמנות להיכנס לעזה עם כוח כבד ו'להעמיד את חמאס במקום', אם חמאס ימשיך להתנהג בצורה רעה, תוך הפרת ההסכם שלהם איתנו", כתב הנשיא.

"אמרתי למדינות הללו, ולישראל: 'עדיין לא'. עדיין יש תקווה שחמאס יעשה את הדבר הנכון. אם לא - הסוף של חמאס יהיה מהיר, עז ואכזרי", הוסיף טראמפ.

סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די. ואנס, המבקר בישראל, נשאל אמש על הפרות ההסכם מצד חמאס ואמר: "האזהרה שלנו לחמאס היא פשוטה מאוד. תנאי התוכנית שהציג הנשיא ברורים מאוד. חמאס חייב להתפרק מנשקו, חמאס חייב להתנהג כראוי, וחמאס - גם אם כל הלוחמים יקבלו סוג מסוים של חנינה - לא יוכל להרוג זה את זה ולא יוכל להרוג את אחיהם הפלסטינים. אם חמאס לא ישתף פעולה, אז כפי שאמר נשיא ארצות הברית - חמאס יושמד".

עם זאת, ואנס סירב לקבוע לוח זמנים לשיתוף הפעולה מצד חמאס.

