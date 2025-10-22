קובי, אביו של שורד השבי שגב כלפון, תיאר הבוקר (רביעי) את ההתמודדות הקשה של בנו לאורך 738 ימי שבי ברצועת עזה, ואת השפעותיהם עליו מאז שובו לישראל.

בריאיון לכאן רשת ב' סיפר קובי על רגעים קשים של פרידה מהחיים שעבר שגב יחד עם החטופים מקסים הרקין ויוסף חיים אוחנה. "הם עברו שלב מאוד קשה של הפצצות של צה"ל, זה נס, פספס אותם בכמה מטרים. הם החליטו להיפרד אחד מהשני - התחבקו, אמרו אחד לשני אני אוהב אותך".

הוא הוסיף: "היה רגע שהוא מספר אותו ואני לא יכולתי להמשיך לשמוע את זה, יצאתי מהחדר. בכל השמחה הזאת יש גם כעס פנימי שהבן שלך עבר את מה שהוא צריך לעבור. הם הבינו שהמוות נגע בהם, הוא נגע בחבורה הזאת".

שגב, כך לפי אביו, חווה התעללות פיזית ונפשית, מחסור חמור במים ובמזון, והיה חשוף לאלימות מתמשכת מצד שוביו. "הם עברו תנאים מאוד מאוד קשים. הרביצו להם, התעללו בהם ויותר מזה. הם חטפו וסבלו מבן גביר. כל פעם שבן גביר צייץ, המחבלים בקצה המנהרה נכנסו עם פנסים, הם השתתקו, הם ידעו שהם הולכים לחטוף, הם לא נשמו. פניתי למעגל הכי קרוב לרה"מ ואמרתי שמישהו צריך לסתום את הפה של בן גביר. לצערנו לא עשו כלום".

לאחר חזרתו של שגב, המשפחה מתמודדת עם שגרת חיים חדשה. "אתמול בחדר אוכל נשאר אוכל, אז הוא אומר מה תעשו עם האוכל הזה? אל תזרקו אותו. אתם צריכים לתת אותו. תמסרו אותו לאנשים שאין להם אוכל. פשוט דברים שכולם מופתעים. יש לו פתאום יציאות, לדוגמה, שבקבוק מים הוא היה חייב לשתות אותו עד הסוף. הוא אמר אנחנו היינו זקוקים למים, המים שהוא שתה היו עם כל מיני חרג'וקים בפנים. הוא היה צריך לסנן את זה עם פד. לא הגיוני מה שהם עברו שם. נלקחת לך פשוט ההחלטה איך לחיות, איך לאכול".

קובי שיתף גם על אות החיים הראשון שקיבל - באמצעות סרטון שצולם בידי חמאס - ועל רגע המפגש הראשון לאחר השחרור. "כשראיתי את שגב יורד מהרכב, נאחז בשני קצינים, לא יכולתי לנשום. צעקתי יש אלוהים, תודה רבה לבורא עולם. דמיינתי אותו מגיע בצורה תשושה ואפלה, ופתאום הוא מגיע על הרגליים. שגב אמר לי - אבא אל תדאג אני פה, אני פה".

אביו של שגב לא הסתיר את תחושת הכעס העמוקה על משך הזמן שחלף מאז נפילתו של בנו בשבי ועד שחרורו. "שגב נלחם במטרה אחת כדי לשרוד, הוא עבר דברים בלתי אנושיים. יש בי כעס נוראי למה זה נמשך 738 ימים. יש בי כעס על הסבל שעבר. זה אוכל אותי, זה גומר אותי".

הוא הוסיף כי במהלך השבי, בתוך המנהרות, התחזקו החטופים באמונה. "בביה"ח רום ביקש ממני ללמד אותו איך להניח תפילין. רום אמר לי אני נס. איתן הורן החליט לצום ביום כיפור וביקש משאלה - אם אני אצום בכיפור אני אצא. הם נשאו תפילה, לא הייתה להם ברירה, החרב הייתה מונחת להם על הצוואר".

הוא סיים: "שגב פנה לקב"ה ואמר - תשאיר אותי חי, בשביל ההורים שלי, אני רוצה לתקן את הדרך שלי. שגב האמין שמישהו משגיח עליו".