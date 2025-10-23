מנכ"ל הסוכנות היהודית יהודה סטון שוחח עם ערוץ 7 בכנס "זינוק לעלייה" על חשיבות הקשר בין עלייה למקום תעסוקה שמובטח לעולה עוד בטרם הגיע לישראל.

"עלייה היא לא רק מהלך לאומי אלא גם צעד שיכול לתרום למשק", אומר סיטון. "אמנם יש היום מהנדסים, מורים, רופאים ובעלי מקצועות רבים שרוצים לעלות לישראל, אבל יש כ-45% שאין להם מקצוע ספציפי ורוצים לבוא לארץ כדי להיות חלק מבניינה. ברגע שהמשק יבנה להם קהילה והכשרה תעסוקתית - הוא ירוויח עובדים".

"גילינו שבתוכניות הכשרה תעסוקתית ביחד עם מעסיקים, 85% מהעולים שמתחילים עבודה נשארים בה שלוש שנים. במשק שמשתנה במהירות - זו ברכה", הוא מוסיף.

לדעתו מדובר בסיטואציה שבה כל הצדדים מרוויחים. "יש כאן שילוב בין קליטה מוצלחת שקשורה לאנשים עצמם וגם לקהילה. ברגע שחברה חזקה פוגשת את הקהילה כולם מרוויחים. כך לדוגמה, אנחנו מביאים למקום העבודה את האולפן ללימוד עברית ודואגים למשפחה, כדי שהמקום הזה יהיה עוגן עבורם. לרוב, גם לעובדים הללו, יש הכרת הטוב למעסיק וזה חשוב".

"ברגע שאדם מביע התעניינות בעלייה, אם לא תתפוס אותו בשנה שלאחר מכן, הוא ישים את החלום בצד. לכן חשוב לפעול עכשיו במישור הזה", הוא מסכם.