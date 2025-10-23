ח״כ מלכיאלי מבהיר: ״ש״ס בקואליציה, נשמור על גוש הימין״ צילום: גו ליב

ח"כ מיכאלי מלכיאלי מש"ס אומר כי למרות הצעד שנקטה מפלגתו בהתפטרות חבריה מראשות ועדות בכנסת אין כוונה במהלך לפרק את גוש הימין.

"אנחנו בקואליציה. ש"ס היא מפלגה שנמצאת בגוש הימין, בנתה את גוש הימין, ותשמור על גוש הימין. הייתה החלטה לפרוש מהממשלה והבוקר פרשנו מהוועדות כי לא הייתה התקדמות ומקווים שתמצא הדרך לחזור, אבל יחד עם תחילת המושב אנחנו שמחים שש"ס הייתה שותפה להחזרת החטופים", אמר מלכיאלי בכנס "צמת" ומקור ראשון.

מוקדם יותר פרסמה ש"ס הודעה בה נכתב כי "בהתאם להוראת מועצת חכמי התורה מחודש תמוז תשפ"ה, לפיה על הממשלה להביא להצבעה את החוק להסדרת מעמד בני הישיבות לא יאוחר מפתיחת מושב החורף של הכנסת - דבר אשר למרבה הצער טרם קוים - מודיעה תנועת ש"ס על פרישתה מתפקידיה הקואליציוניים בכנסת".

"ש"ס תמשיך לפעול בכל כוחה למען הסדרת מעמדם של בני הישיבות ולומדי התורה, שהם סוד קיומו הרוחני וההיסטורי של עם ישראל. התנועה תמשיך להוביל את המאבק נגד מסע הרדיפה הפוליטי והאכזרי שמנוהל נגד תלמידי הישיבות הקדושות, ההוגים בתורה יומם ולילה למען עם ישראל כולו ולהצלחת החיילים.

כשיוסדר מעמדם של בני הישיבות, ש"ס תשוב לתפקידיה בממשלה ובכנסת. עד אז, ש"ס תפעל בתיאום מלא עם הסיעות החרדיות ותתייעץ באופן רציף עם מועצת חכמי התורה בכל הנוגע לעמדתה בהצבעות בכנסת", נמסר מטעם המפלגה.