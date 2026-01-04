הרב לנדו: "התורה בכלא" שוקי לרר

ראש ישיבת סלבודקה וממנהיגי הציבור הליטאי, הרב דב לנדו, השתתף הערב (ראשון) באירוע קבלת פנים מיוחד שנערך לרגל שחרורם של שני בני ישיבה מהכלא הצבאי, לאחר שסירבו להתייצב לשירות בצה"ל.

במהלך דבריו תקף הרב לנדו את מעצרם של בני ישיבות ואמר, "אשריכם שנתפסתם על דברי תורה. אנחנו חוששים מזה מאד, וחוששים בעיקר מההשפעות הקשות העלולות להיגרם אם יתמשכו המעצרים של בני ישיבות, ולכן אנחנו משתדלים מאד על ידי הנציגים ובעוד דרכים שחלילה לא יפריעו לבני ישיבות מתלמודם, ללא יוצא מן הכלל".

לדבריו, "מי שנתפס על דברי תורה, אנחנו מלאי הוקרה על העמידה האיתנה, כנגד הפיתויים מחד, והקשיים מאידך, ומביעים את הערכתנו על ההכרזה שלהם: 'מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה שאנחנו אוהבים את התורה'".

בדבריו הזכיר הרב לנדו את מעצרו של הרב עמרם בלוי, ואמר: "כשר' עמרם בלוי נאסר בכלא, החזון איש בא לבקרו, והחזו"א אמר בשעתו, לא ר' עמרם נמצא בכלא, אלא השבת נמצאת בכלא! כאשר בן ישיבה מוטל בכלא רק בגלל שהוא חפץ ללמוד תורה, לא הוא בכלא - התורה עצמה נמצאת רחמנא ליצלן בכלא".

הרב לנדו סיים את דבריו באמירה חריפה: "ידע כל מי ששותף לפשע הזה, להטיל את התורה הקדושה, תורת השם, מאחורי סורג ובריח: אתם לא נלחמים עם בשר ודם, אתם נלחמים עם התורה ועם נותנה יתברך שמו, רחמנא ליצלן. לדאבוננו אנחנו נמצאים בגלות בין יהודים, וכולנו תפילה שהשם יעזרנו שבמהרה יפדנו מגלותנו זו ונלמד תורה בשקט ובטח".