שורד השבי איתן מור בחר הערב (חמישי) להגיב בדרך אישית ובלתי שגרתית לדיווח על חיסול המחבל שחטף אותו מרחבת מסיבת הנובה לרצועת עזה בשבעה באוקטובר.

מור העלה לסטורי תמונה שצולמה במהלך החטיפה - סלפי שבו הוא נראה לצדו של החוטף, ערפאת דיב. לצד התמונה כתב בהומור: "בדרך לדרום עם השותף".

מוקדם יותר הודיעו צה"ל ושב"כ כי שמונה מחבלים שפשטו לשטח ישראל ביום מתקפת הטרור חוסלו בפעולות ממוקדות, חלקם השתתפו בטבח במסיבת הנובה וביישובים הסמוכים, ואחרים היו מעורבים ישירות בחטיפת אזרחים ובהחזקתם בשבי.

בין המחבלים שחוסלו: אחמד אבראהים רגב שאער ואחמד אבו מרחיל, שהיו מעורבים בחטיפתו של אבינתן אור, וכן בחטיפת נועה ארגמני. ערפאת דיב, כאמור, היה אחראי לחטיפתו ולהחזקתו של איתן מור בשבי חמאס. מחבל נוסף, עודה עליאן אחמד כוארע, שימש כאחראי על החזקת חטופים בתוך עזה.

בנוסף, חוסלו גם בכר מוגידה, פראס גריר סוילם הדאף, אברהים צאלח רגב בחית ומואיד מחמוד מחמד נופל - כולם פשטו לשטח ישראל ב-7 באוקטובר ולקחו חלק ישיר בטבח.

החיסולים בוצעו כחלק ממערכה נרחבת שמובילים שב"כ וצה"ל במסגרת חפ"ק "ניל"י", במטרה לסגור מעגל מודיעיני ומבצעי מול כלל המעורבים בפשיטה הרצחנית. לדברי גורמי ביטחון, במסגרת מאמצים אלו חוסלו עד כה אלפי מחבלים - בהם גם מפקדים בכירים וחוטפים.