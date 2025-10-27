ח"כ צבי סוכות נכנס לבסיס שדה תימן צילום: דוברות

ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית) זומן לחקירה באזהרה בפרשת הפריצה לבסיס צה"ל שדה תימן שבדרום הארץ.

החקירה צפויה להתקיים ביום שלישי בעוד כשבועיים, במשרדי מחלק ההונאה של מרחב דרום בעיר באר שבע.

סוכות נכנס לבסיס, דרך פרצה בשער, לאחר מעצר תשעה לוחמי מילואים בחשד להתעללות במחבל נוח'בה. בתיעוד נראה איש צבא שניסה למנוע ממנו בכוח את הכניסה.

לאחר שעשרות מפגינים נכנסו דרך הפרצה לבסיס קרא ח"כ סוכות לצאת ולא לריב עם החיילים. "אין לנו צבא אחר, זאת הפגנה חשובה, בואו נצא החוצה ולא נריב עם החיילים".

ברקע הביקורת נגדו אמר סוכות בוועדה בכנסת לאחר האירוע: "אני לגמרי עומד מאחורי מה שעשיתי. עשיתי את עבודתי".