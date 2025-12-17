ח"כ צבי סוכות מהציונות הדתית מונה ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת, ויחליף בתפקיד את ח"כ יוסף טייב מש"ס.

הוא יכנס לתפקיד חודשיים לאחר פרישת חברי ש"ס מתפקידיהם ויחדש את דיוני הוועדה שלא התכנסה מאז.

במקביל, הוא ימשיך להוביל את ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון בוועדת החוץ והביטחון.

עם מינויו, אמר סוכות, "נרגש לקבל את הזכות הגדולה לעמוד בראשות ועדת החינוך של הכנסת. החינוך הוא הבסיס החשוב ביותר ליתרון של מדינת ישראל באזור ולצמיחתו של עם ישראל".

עוד הוסיף, "אני מודה ליו"ר מפלגתי, השר בצלאל סמוטריץ' על האמון ומקווה לפעול בכל כוחי למען החינוך בישראל".