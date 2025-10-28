יונתן שמריז, מייסד תנועת "קומו" ואחיו של החטוף אלון שמריז שנהרג בשג'אעיה מאש צה"ל, התייחס היום (שלישי) למתקפה של הרב יצחק יוסף נגד הרב תמיר גרנות - ויצא להגנתו.

בפוסט שפרסם כתב שמריז: "בשנתיים האחרונות יצא לי לפגוש המון אנשים, מכל חלקי החברה הישראלית. אחד האנשים שלא אשכח אף פעם הוא הרב גרנות ששכל את בנו אמיתי ז"ל בתחילת המלחמה. מה שמחבר בין הרב גרנות לביני הוא הרבה יותר גדול מחילוקי דעות ומחלוקות, שנינו חווינו אבדן שלעולם לא נתאושש ממנו, שנינו מנסים לתעל את הכאב העצום שלנו לעשייה שנועדה לבנות פה מדינה טובה יותר".

עוד הוסיף: "כואב לי מאוד לראות את המתקפה המכוערת שהוא עובר בימים האחרונים. אנחנו באמת כנראה לא מסכימים על הרבה דברים, אבל הרב גרנות הוא אח שלי. ומגיעה לנו מדינה עם שיח רעיל פחות".

לדבריו, ישנם רבים בישראל החולקים זה על זה אך שומרים על כבוד הדדי: "יש המון אנשים במדינה הזו שהמחלוקות לא מפרידות ביניהם. שרוצים שיהיה פה טוב וגם מאמינים שחייבים לעשות את זה ביחד. הרב גרנות הוא אחד כזה. אוהב ומחזק אותך הרב גרנות".

מוקדם יותר השבוע הראשון לציון הרב יצחק יוסף התייחס בחריפות לעמדות שהשמיע הרב גרנות, מראשי ישיבת ההסדר אורות שאול בתל אביב, בנוגע לחוק הגיוס.

בהקלטה שפורסמה ברדיו 'קול חי' נשמע הרב יוסף אומר: "תקפו אותי כמה ראשי ישיבות. יש אחד הרב, לא יודע אם רב - גרנות, ראש ישיבת הסדר. איך שדיבר בטלוויזיה נגדנו. אתה לא מפחד מביזוי תלמידי חכמים?"

בהמשך ציטט מהגמרא והוסיף: "הגמרא אומרת, היכי דמי אפיקורוס? כגון הני דאמרי מאי אהנו לן רבנן. אלו שאומרים מה הועילו לנו תלמידי חכמים, מה הועילו לנו האברכים. הוא אומר - כולם לצבא. מה כולנו לצבא? כמו שיש חיל האוויר יש חיל השם, שיושבים ועוסקים בתורה ומגינים על כל עם ישראל".

בדבריו אף החריף את הטון ואמר: "אני חושב שיש כמה מהם שאם יבואו להצטרף למניין, לא נצטרף אותם למניין. הם בגדר אפיקורוס".